Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в МосгордумуРБК 02:18
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
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с чего всё началось
«Я солидарен с российским народом и особенно с протестующими в Москве, которые стремятся восстановить демократию в собственной стране путем свободных и справедливых выборов и добиваются права быть избранными», – говорится 13 августа в заявлении конгрессмена США Стени Хойера, которое опубликовано на сайте палаты представителей.Фонтанка.Ру03:27
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.
Обновлено в 06:13
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»
Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Здоровье
Редкое заболевание превратило девочку в пожилую женщину
Обновлено в 05:59
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
Обновлено в 04:37
Здоровье
В колониях тяжелобольным планируют оказывать паллиативную помощь
Проект приказа предусматривает оказание паллиативной медицинской помощи при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы, сообщает сайт Минюста.
Обновлено в 04:17
Общество
Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России
В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.
Обновлено в 01:01
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.
Обновлено в 02:11
Авто
Кадровые изменения в топ-менеджменте «Ключавто»
В топ-менеджменте ГК «Ключавто» произошли кадровые изменения. Как стало известно «АвтоБизнесРевю», они вступили в силу с 1 августа.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:18
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь «Бременских музыкантов»
Памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская мультипликация» выпущены номиналом три рубля, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 05:17
Экономика
ВВП Казахстана вырос в январе-июле на 4,2%
ВВП Казахстана вырос в январе-июле на 4,2% в годовом выражении, заявил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Технологии
AI и спутниковые снимки используют для проектирования солнечных электростанций в США
Исследователи Массачусетского университета разработали инструмент, позволяющий использовать спутниковые снимки для проектирования и оценки эффективности солнечных электростанций с помощью AI-алгоритмов.
Обновлено в 05:23
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Наука
Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов
Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено 11 августа в 23:19