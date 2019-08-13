с чего всё началось

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

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Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Политика В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.

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Политика В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

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Экономика Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.

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Финансы Аргентинская биржа пережила историческое падение В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.

Авто Кадровые изменения в топ-менеджменте «Ключавто» В топ-менеджменте ГК «Ключавто» произошли кадровые изменения. Как стало известно «АвтоБизнесРевю», они вступили в силу с 1 августа.

Экономика Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Наука Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.

Экономика ВВП Казахстана вырос в январе-июле на 4,2% ВВП Казахстана вырос в январе-июле на 4,2% в годовом выражении, заявил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов.

Армия и оружие Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142 В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.

Шоу-бизнес Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.

Футбол Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.

Технологии AI и спутниковые снимки используют для проектирования солнечных электростанций в США Исследователи Массачусетского университета разработали инструмент, позволяющий использовать спутниковые снимки для проектирования и оценки эффективности солнечных электростанций с помощью AI-алгоритмов.

Общество Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.

Политика Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.