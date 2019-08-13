с чего всё началось

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Политика Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.

Политика Вышинский доставлен в апелляционный суд в Киеве Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока содержания под стражей.

Общество Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.

Финансы Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Технологии Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили ввести в России Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) придумала новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.

Авто Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.

Культура В Херсонесе открывается Международный фестиваль оперы и балета Откроет фестиваль 13 августа сюита из балета Арама Хачатуряна «Спартак» с участием мировых звезд — Сергея Полунина (Россия), Осиэль Гюнео (Куба), Лауретты Саммерскейлы (Великобритания) и Цейзель Приски (Австрия).

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Общество В России изменились правила передачи прав на недвижимость В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.

Происшествия Жителей турецкого острова Мармара эвакуировали из-за пожаров Из-за сильных пожаров на турецком острове Мармара в Мраморном море эвакуирована часть жителей.

Экономика Верховный суд разъяснил, когда ипотечное жилье нельзя забрать за долги Банк не может забрать купленное в ипотеку жилье за долги при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.

Политика Без опозданий: Порошенко явился на допрос в ГБР Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), которое расследует дело о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

Армия и оружие Под Ростовом отыскали редкий танк В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Общество Аэропорт Гонконга возобновил работу Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Культура Как пройдет открытие выставки участников «Московского долголетия» Творческие лаборатории работали с 24 июля по 4 августа, за это время их успели посетить 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов Союза художников, один заслуженный художник России, участники международных выставок и любители.

Футбол Ловчев: в Грозном «Спартак» был солиден, свеж и мотивирован Известный в прошлом футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «красно-белые» в матче пятого тура РПЛ с «Ахматом» (3:1) показали уверенную игру.

Культура Сотрудники Доренко ушли с радио и основали новый проект Работавшие под руководством Сергея Дорекно на радиостанции «Говорит Москва» журналисты объявили о создании нового проекта, сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Происшествия На Дону девочку едва не убило током на вагоне поезда во время селфи Во время селфи на вагоне поезда пострадала 14-летняя девочка. Происшествие случилось 13 августа в поселке Зимовники Ростовской области.

Политика Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.