Политика

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в МосгордумуРБК 02:18

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
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с чего всё началось
«Я солидарен с российским народом и особенно с протестующими в Москве, которые стремятся восстановить демократию в собственной стране путем свободных и справедливых выборов и добиваются права быть избранными», – говорится 13 августа в заявлении конгрессмена США Стени Хойера, которое опубликовано на сайте
 палаты представителей.
Фонтанка.Ру03:27

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Американский конгрессмен подтвердил опасения МИД. В протестах в Москве нашли след США

URA.Ru03:23

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

РБК02:18

«Должно встревожить мир». Конгресс США заявил о поддержке акций из-за выборов в Мосгордуму

Фонтанка.Ру03:27

Конгрессмен поддержал протестующих в Москве

News.ru02:55

Лидер демократов в Конгрессе США поддержал оппозицию в России

Московский Комсомолец02:23

Лидер большинства Палаты представителей США поддержал участников протестов в Москве

Коммерсантъ03:32

Лидер демократов в палате представителей Конгресса выступил в поддержку протестующих в Москве

Интерфакс01:41
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Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России

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Политика

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Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

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Политика

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Политика

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Обновлено вчера в 17:31
Общество

Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете

В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
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Финансы

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Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Технологии

Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили ввести в России

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) придумала новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.
Обновлено вчера в 22:22
Авто

Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика

На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.
Обновлено в 03:18
Культура

В Херсонесе открывается Международный фестиваль оперы и балета

Откроет фестиваль 13 августа сюита из балета Арама Хачатуряна «Спартак» с участием мировых звезд — Сергея Полунина (Россия), Осиэль Гюнео (Куба), Лауретты Саммерскейлы (Великобритания) и Цейзель Приски (Австрия).
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Жителей турецкого острова Мармара эвакуировали из-за пожаров

Из-за сильных пожаров на турецком острове Мармара в Мраморном море эвакуирована часть жителей.
Обновлено в 03:57
Экономика

Верховный суд разъяснил, когда ипотечное жилье нельзя забрать за долги

Банк не может забрать купленное в ипотеку жилье за долги при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.
Обновлено в 04:34
Политика

Без опозданий: Порошенко явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), которое расследует дело о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 02:48
Армия и оружие

Под Ростовом отыскали редкий танк

В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество

Аэропорт Гонконга возобновил работу

Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
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При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста

Обновлено в 03:02
Культура

Как пройдет открытие выставки участников «Московского долголетия»

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Обновлено в 02:28
Футбол

Ловчев: в Грозном «Спартак» был солиден, свеж и мотивирован

Известный в прошлом футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «красно-белые» в матче пятого тура РПЛ с «Ахматом» (3:1) показали уверенную игру.
Обновлено в 04:22
Общество

Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды

Обновлено в 03:46
Культура

Сотрудники Доренко ушли с радио и основали новый проект

Работавшие под руководством Сергея Дорекно на радиостанции «Говорит Москва» журналисты объявили о создании нового проекта, сообщается в Telegram-канале «Подъем».
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Происшествия

На Дону девочку едва не убило током на вагоне поезда во время селфи

Во время селфи на вагоне поезда пострадала 14-летняя девочка. Происшествие случилось 13 августа в поселке Зимовники Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Политика

Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития

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Обновлено вчера в 04:12
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол

На стадионе во Львове включили песню о любви к Москве

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