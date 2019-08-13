с чего всё началось

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

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