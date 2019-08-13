Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в МосгордумуРБК 02:18
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
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с чего всё началось
«Я солидарен с российским народом и особенно с протестующими в Москве, которые стремятся восстановить демократию в собственной стране путем свободных и справедливых выборов и добиваются права быть избранными», – говорится 13 августа в заявлении конгрессмена США Стени Хойера, которое опубликовано на сайте палаты представителей.Фонтанка.Ру03:27
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Происшествия
Режиссер Дмитрий Васильев вновь госпитализирован
Телережиссер Дмитрий Васильев, подозреваемый по делу об участии в массовых беспорядках в Москве, снова госпитализирован, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Зинуров.
Обновлено в 07:05
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Авто
Porsche представил самый мощный гибрид Cayenne
Новинка получит гибридный силовой агрегат, общая мощность которого будет достигать 680 л.с. Новый Porsche Turbo S E-Hybrid будет доступен как в обычном кузове кроссовера, так и в версии Coupe.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Футбол
Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт
Обновлено в 01:46
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
Кремль впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено в 07:47
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Наука
Чаще всего люди в возрасте осуждают окружающих за случайные проступки
Ученые из США выяснили, что чаще всего люди в возрасте осуждают окружающих за случайные и незначительные проступки.
Обновлено 11 августа в 06:20
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Культура
В Новой Третьяковке обновили экспозицию искусства ХХ века
От «Черных квадратов» Малевича до композиции Кандинского номер 7. В Новой Третьяковке обновили экспозицию искусства ХХ века.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Обновлено вчера в 04:30
Наука
Российские ученые нашли способ остановить рак легких
Обновлено вчера в 08:37
Космос
Межпланетная ударная волна впервые запечатлена аппаратами MMS НАСА
Группа из четырех космических аппаратов НАСА наконец смогла запечатлеть явление, на которое ученые «охотились» на протяжении нескольких лет - межпланетную ударную волну.
Обновлено в 04:52
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Обновлено в 06:48
Политика
Беглов на дебатах назвал себя беспартийным
На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков".
Обновлено в 03:34
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Космос
Обнаружены признаки космической катастрофы вблизи Земли
Обновлено в 02:44
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов отстранены за допинг
Обновлено в 06:57
Политика
Суд Херсона отказал СБУ в аресте российского танкера «Механик Погодин»
Херсонский суд отказал Службе безопасности Украины (СБУ) в удовлетворении ходатайства об аресте российского танкера "Механик Погодин".
Обновлено в 05:49
Экономика
Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.
Обновлено в 07:46