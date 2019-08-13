Политика

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в МосгордумуРБК 02:18

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
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с чего всё началось
«Я солидарен с российским народом и особенно с протестующими в Москве, которые стремятся восстановить демократию в собственной стране путем свободных и справедливых выборов и добиваются права быть избранными», – говорится 13 августа в заявлении конгрессмена США Стени Хойера, которое опубликовано на сайте
 палаты представителей.
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