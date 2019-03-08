В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российскимГазета.Ru 01:59

с чего всё началось

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.

В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

Происшествия Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.

Хоккей СКА в шести матчах обыграл «Спартак» в первом раунде плей-офф КХЛ Петербургский СКА, несмотря на два поражения на старте серии, обыграл московский "Спартак" в 1/8 финала плей-офф КХЛ и вышел во второй раунд.

Политика Челси Мэннинг арестовали после отказа дать показания о WikiLeaks Бывшего информатора портала WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг) взяли под стражу за отказ от дачи показаний большому жюри в рамках расследования деятельности WikiLeaks, передает Fox News.

Происшествия В Серебряном Бору в Москве горит одноэтажный частный дом Частный дом загорелся в Серебряном Бору в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Происшествия Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет "Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.

Спорт Россия выиграла медальный зачет Универсиады Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.

Происшествия Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.

Происшествия В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.

Космос Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.

Общество В Германии нашли вещи советских и польских граждан, убитых нацистами На западе Германии в Арнсбергском лесу были обнаружены вещи более 200 советских и польских граждан времен Второй Мировой войны.

Армия и оружие Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203 Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.

Энергетика Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.

Спорт Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.

Политика Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.

Политика Трамп: суд по делу Манафорта подтвердил отсутствие сговора с Россией Президент США Дональд Трамп прокомментировал приговор, вынесенный бывшему главе его предвыборного штаба Полу Манафорту.

Общество Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.

Политика Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.

Футбол «ПСЖ» намерен приобрести Облака Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак может перейти в "ПСЖ".