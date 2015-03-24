Политика
В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолгаВедомости 02:24
Палате представителей еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. После того как он будет утвержден обеими палатами конгресса США, документ будет подписан президентом страны.
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Происшествия
На Бали российская туристка попала в психбольницу
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек
При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесён на 13 июля
Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён на 13 июля, говорится в сообщении «Роскосмоса».
Обновлено в 01:19
Экономика
ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках
Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»
Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:19
Спорт
Сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций
Российские волейболисты благодаря победе в стартовом матче «Финала шести» Лиги наций обеспечили себе участие в полуфинале турнира.
Обновлено в 02:28
Театры
В Петербурге умер актер Олег Дмитриев
В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:56
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ
Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Челябинской области молния убила туристку
В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Политика
На Украине рассказали, как прошел первый разговор Путина с Зеленским
Первым начал говорить Зеленский. Он спросил, когда Владимир Путин признает итоги выборов на Украине и поздравит своего украинского коллегу.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Глава МВД Крыма Торубаров отправлен в отставку
Временно исполнять обязанности главы республиканского управления МВД РФ будет замминистра Павел Каранда Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 14:05
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Общество
Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы «божественной шаурмы»
Накануне секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка написал в Facebook, что в епархию поступило много жалоб от людей, которых возмутил постер пермского кафе, использовавшего религиозный образ для рекламы заведения.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Актера из «Легенды №17» не пустили в аэропорт в Краснодаре
Актера Тимура Ефременкова не пустили в аэропорт в Краснодаре.
Обновлено в 00:18
Происшествия
На мэра Нижнеудинского района завели уголовное дело
Уголовное дело в отношении мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова возбудил Следственный комитет.
Обновлено в 03:03
Экономика
Хакеры украли у японской биржи Bitpoint Japan около $32 млн
Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о потере 3,5 млрд иен из-за махинаций хакеров. Онлайн-биржа приостановила свои операции.
Обновлено в 02:42
Здоровье
Активность клещей снижается в Хабаровском крае
280 человек обратилось на прошлой неделе к врачам в Хабаровском крае по поводу присасывания клещей.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
Обновлено вчера в 21:14
Интернет
Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам
Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Политика
В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов
В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти
17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.
Обновлено в 01:40
Общество
Единая горячая линия для пострадавших от наводнения заработала в Иркутской области
Объединенная горячая линия по вопросам жилья и получения комплексной помощи запущена для пострадавших от наводнения в Иркутской области по поручению зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко, возглавляющего комиссию по ликвидации последствий ЧС.
Обновлено в 02:17
Общество
Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества
Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59