Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга

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