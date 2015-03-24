Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РоссииИзвестия вчера в 23:55
Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Читать в источнике
Оценить413
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
Обновлено в 04:04
Музыка
В Шушенском стартовал фестиваль «МИР Сибири»
Обновлено в 01:11
Политика
Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду
Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Общество
Уральцев предупредили о сорокаградусной жаре
На Урал в ближайшие выходные придет аномальная жара. Температура воздуха в уральских регионах поднимется выше 35 градусов.
Обновлено в 06:50
Экономика
Достаточность капитала «Восточный» опустилась ниже минимума
Сегодня, 12 июля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что норматив достаточности базового капитала (Н1.1) ПАО Банк «Восточный» находился ниже минимального уровня с 31 мая по 05 июня 2019 года.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Общество
В AliExpress назвали причину сбоя в Крыму
Сбой в работе сервиса AliExpress в Крыму связан с обновлением платёжной инфраструктуры сервиса, рассказали RNS в пресс-службе AliExpress в России.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Подмосковье сотрудников больницы обвинили в краже лекарств от рака
В Подмосковье двое сотрудников больницы обвиняются в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Обновлено в 07:13
Путешествия
Названы самые частые жалобы туристов в Крыму
Обновлено в 07:05
Кино
Вышел тизер с актёрами девятого сезона «Американской истории ужасов»
Появился тизер девятого сезона сериала-антологии «Американская история ужасов», который знакомит нас с новым актёрским составом.
Обновлено в 02:34
Недвижимость
В Центробанке ожидают падения цен на жильё
В Центробанке предрекают падение цен на жильё после 2024 года.
Обновлено в 04:20
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Происшествия
Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе
Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Челябинской области женщину убило молнией
Как сообщили в полиции, 58-летняя женщина во время грозы находилась на озере Большой Шантропай.
Обновлено в 01:09
Политика
СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400.
Обновлено в 04:08
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Политика
Зеленский открыл Чернобыльскую зону отчуждения для туристов
Обновлено вчера в 03:07
Культура
Американский переводчик Пушкина и Высоцкого получил российский паспорт
Interfax-Russia.ru - Глава Минкультуры Владимир Мединский принял участие в церемонии вручения американскому поэту и переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду российского паспорта.
Обновлено в 06:05
Общество
Названы вузы с самыми богатыми выпускниками
Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов.
Обновлено в 07:26
Общество
ФАР поддержала идею о сроках льготной уплаты штрафов ГИБДД
Ранее в Госдуму был внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
Обновлено в 05:48
Политика
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Происшествия
Российская туристка попала в психбольницу на Бали
Обновлено вчера в 06:13