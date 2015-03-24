Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

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