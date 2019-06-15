В конгресс внесли законопроект о сдерживании России в ПрибалтикеРБК 05:20

В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях».

с чего всё началось

Конгрессмен-республиканец из Техаса Майкл Конвэй внес в палату представителей США законопроект, в котором утверждается, что Россия стремится навредить НАТО и увеличить свою сферу влияния в Европе. В ответ законодатель предлагает разработать стратегию по противодействию Москве в странах Прибалтики.

В конгресс внесли законопроект о сдерживании России в Прибалтике

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