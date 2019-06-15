Армия и оружие
В конгресс внесли законопроект о сдерживании России в ПрибалтикеРБК 05:20
Конгрессмен-республиканец из Техаса Майкл Конвэй внес в палату представителей США законопроект, в котором утверждается, что Россия стремится навредить НАТО и увеличить свою сферу влияния в Европе. В ответ законодатель предлагает разработать стратегию по противодействию Москве в странах Прибалтики.
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с чего всё началось
В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях».RT на русском01:00
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Слуцкий назвал русофобским законопроект США о «сдерживании агрессии в Прибалтике»
Московский Комсомолец11:58
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