В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 15:37

с чего всё началось

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

Происшествия Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".

Общество ГИБДД предложила новые тесты на алкоголь и наркотики для водителей ГИБДД предложила ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики, сообщает телеканал Москва 24.

Общество Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах» О своем отношении Собчак написала в телеграм-канале. Как отмечается, Собчак назвала такой поступок "жестью", а Малышеву назвала "мерзавкой".

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА "Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".

Транспорт СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».

Политика Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде О распоряжении №943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка».

Общество Куклачев пообещал подарить кота Алибасову Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.

Политика США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400 Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

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Происшествия В Москве загорелся Измайловский кремль На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.

Политика Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими.

Экономика Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал столицу Украины Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил написание названия столицы Украины.

Армия и оружие Экс-глава Генштаба ВСУ Заман рассказал о готовившейся войне в Крыму Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Заман поделился мыслями о ситуации в стране в 2014 году.

Экономика У чиновников изымут незадекларированные доходы Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.

Наука В РФ успешно испытали авиационный двигатель нового поколения В России завершились испытания авиадвигателя нового поколения, для производства которого применили 3D-печать.

Политика Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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Транспорт Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.

Армия и оружие США направили ракетный эсминец в Оманский залив после атаки на танкеры США направили в Оманский залив ракетный эсминец Mason (DDG 87). Такое решение было принято после атаки на нефтяные танкеры.

Происшествия В Астраханской области задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции Деятельность участников преступного сообщества, подозреваемых в организации незаконной миграции, пресечена сотрудниками полиции в Астраханской области.

Авто Honda озвучила характеристики электрокара Honda e Представители компании Honda озвучили некоторые характеристики первого серийного электрокара Honda e. Премьера новинки состоится до конца текущего года, а продажи модели стартуют только в 2020 году.

Политика Болтон оценил возможность достижения мира в Донбассе при Зеленском «Избрание президента Зеленского создаёт новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьёзно», — написал он в Twitter.

Шоу-бизнес Мария Шукшина показала округлившийся живот Поклонники моментально стали задавать вопросы. К слову, Шукшина с удовольствием отвечала.

Экономика В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.