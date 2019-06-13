Политика

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»RT на русском 15:37

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
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«Сегодня сенатор США Джон Баррассо представил законопроект, позволяющий членам НАТО избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России», — говорится в сообщении на сайте сенатора
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RT на русском15:37

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В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

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