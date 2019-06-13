В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»RT на русском 15:37

с чего всё началось

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

Авто Компания Kia презентовала седан Cadenza Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.

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Армия и оружие США разместят в Польше эскадрилью ударных беспилотников США разместят в Польше разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 и перебросят в страну дополнительно тысячу военнослужащих.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Армия и оружие Экс-глава Генштаба ВСУ рассказал о готовившейся войне в Крыму О готовившихся боевых действиях на полуострове рассказал Владимир Замана, занимавший в то время пост главы Генштаба ВСУ.

Транспорт Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй участок магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе», в который входит первый в Москве.

Происшествия В Москве мотоциклист сбил пешехода Автоавария с участием мотоциклиста и пешехода произошла на юге Москвы, оба участника ДТП погибли.

Армия и оружие Фото обновленной атомной подлодки «Князь Владимир» появились в Сети Фото: CrazyMk / https: / / t.co / UX4hb6oyYk pic.twitter.com / aBcXtXVdQD — Ivan O'Gilvi (@ o_gilvi) June 13, 2019 Атомная подводная лодка "Князь Владимир" будет служить в Северном флоте.

Футбол Руководство «Барселоны» уговорило Вальверде продать Ракитича Согласно источнику, специалист дал согласие на продажу Ракитича, если клуб получит выгодное предложение.

Армия и оружие ВКС РФ за неделю выполнили десять вылетов на перехват разведчиков Как следует из инфографики, всего за данный период военнослужащие ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил выполнили десять вылетов на перехват и сопровождение иностранных разведчиков.

Шоу-бизнес Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейном конфликте Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейном конфликте Напомним, что в прошлом месяце Полина объявила о том, что открывает собственный магазин слаймов — игрушек-лизунов из вязкого желеобразного материала.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом» Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Космос Саранские студенты зададут вопрос российским космонавтам 15 июня у учащихся Саранского политехнического техникума появится уникальная возможность поговорить в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.

Политика Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.

Политика Российский офицер освобожден из плена в Афганистане Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.

Футбол Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира В четверг пресс-служба исследовательского центра CIES Football Observatory (поддерживается Мировой федерацией футбола) сообщила, что 20-летний нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.