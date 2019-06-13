Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»RT на русском 15:37
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
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«Сегодня сенатор США Джон Баррассо представил законопроект, позволяющий членам НАТО избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России», — говорится в сообщении на сайте сенатора.RT на русском15:37
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Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейном конфликте
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Обновлено в 16:40
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
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Происшествия
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Обновлено 11 июня в 12:19
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
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В четверг пресс-служба исследовательского центра CIES Football Observatory (поддерживается Мировой федерацией футбола) сообщила, что 20-летний нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире.
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