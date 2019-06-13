В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»RT на русском 15:37

с чего всё началось

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

Общество В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.

Наука Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.

Происшествия В Забайкалье задержали сторонника ИГ Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".

Политика Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.

Общество ГИБДД начнет применять новые тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД России вносит корректировки в механизм освидетельствования водителей, наряду с привычными методами появится новый тест, позволяющий определить наличие наркотиков по анализу слюны, сообщает «Коммерсант».

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Общество Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России Продюсера Бари Алибасова вероятно отправят на реабилитацию в европейскую клинику, как только угроза жизни минует, заявил его сын Бари Алибасов – младший.

Политика Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.

Армия и оружие США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Авто Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.

Транспорт На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч В соответствии с документом, который готовится по заказу Росавтодора, собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч, сообщает газета «Коммерсантъ».

Гаджеты Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.

Энергетика «Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Экономика Больше половины россиян покупают товары только по акции Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

Политика Путин повысил зарплаты российским судьям В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.

Хоккей «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории "Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.

Футбол Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Кокорина и Мамаева Как сообщает "Чемпионат.com", трансферная стоимость форварда "Зенита" и хавбека "Краснодара", которая составляется 7,5 миллиона евро и 4 миллиона евро соответственно, обнулится.

Авто Honda озвучила характеристики электрокара Honda e Представители компании Honda озвучили некоторые характеристики первого серийного электрокара Honda e. Премьера новинки состоится до конца текущего года, а продажи модели стартуют только в 2020 году.

Экономика Беглов назвал главное достижение работы на ПМЭФ Петербургу удалось привлечь реальные деньги для претворения в жизнь планов по развитию города.

Культура В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.

Экономика У чиновников изымут незадекларированные доходы Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.

Игры Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.