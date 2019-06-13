Политика

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 15:37

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
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«Сегодня сенатор США Джон Баррассо представил законопроект, позволяющий членам НАТО избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России», — говорится в сообщении на сайте сенатора
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RT на русскомвчера в 15:37

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В Конгресс США внесён законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Эхо Москвы01:16

Главные новости к утру 14 июня

Коммерсантъ00:05

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 15:37

В конгресс США поступил законопроект о санкциях к «Северному потоку — 2»

Газета.Ruвчера в 16:43

В Конгресс внесли законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 15:40

Конгрессу США предложены новые санкции против «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 17:55

В Конгресс США внесли инициативу, предусматривающую санкции против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 14:55
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«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено 12 июня в 22:43
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США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
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Обновлено вчера в 22:58
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Экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск» завершила работу на месте катастрофы самолета-разведчика авиации Тихоокеанского флота, разбившегося в 1950 году.
Обновлено в 01:59
Экономика

Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России

Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.
Обновлено вчера в 08:11
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Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Забайкалье задержали сторонника ИГ

Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся детский сад

В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
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Марадона покинул мексиканский «Дорадос»

Обновлено в 01:06
Политика

Группа жителей ЛНР поехала в Новошахтинск за паспортами России

Первая группа жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) поехала в российский Новошахтинск для получения паспортов России.
Обновлено в 01:25
Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:03
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Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Как сообщает сайт известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» и «Ювентус» достигли принципиальной договоренности о переходе главного тренер лондонского клуба Маурицио Сарри в туринский клуб.
Обновлено вчера в 18:53
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

На Сахалине перевернулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий

Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск

Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие

F-35 теряет малозаметность на сверхзвуке

Неполадки с F-35B КМП США на сверхзвуковых скоростях впервые были обнаружены в ноябре 2011 года - инженеры описали их как пузырение и вздутие малозаметного покрытия самолёта.
Обновлено в 00:17
Политика

В Вашингтоне обеспокоились отношением европейцев к США и России

Эксперты Атлантического совета изучили настроения стран Центральной Европы в отношении России и США и выявили «тревожную тенденцию».
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Общество

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено вчера в 04:40
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ Заман рассказал о готовившейся войне в Крыму

Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Заман поделился мыслями о ситуации в стране в 2014 году.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией

Руководитель армейских спецподразделений Британии подготовил секретную концепцию, которую должен будет рассмотреть британский кабмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Обновлено вчера в 20:25
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.
Обновлено вчера в 15:09
Общество

Хирург заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова

Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил о серьёзных вопросах по поводу отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

Обновлено в 00:11
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