В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 15:37

с чего всё началось

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

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Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.