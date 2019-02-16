Политика

В конгресс США внесли законопроект, запрещающий выход из ДРСМДРИА Новости вчера в 12:09

Конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, внесла в палату представителей законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Тулси Габбард
Мой законопроект призван защитить ДРСМД, предотвратить эскалацию новой холодной войны и новую гонку вооружений, а также защитить деньги налогоплательщиков.
— Тулси Габбард, американский политикRT на русском вчера в 13:37

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