В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в ПрибалтикеРИА Новости 02:23

В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях».

с чего всё началось

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT. Автором документа стал член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй.

В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в Прибалтике

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