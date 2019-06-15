Армия и оружие

В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в ПрибалтикеРИА Новости 02:23

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT. Автором документа стал член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй.
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с чего всё началось

В конгрессе США предлагают активнее «сдерживать» Россию в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях».
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