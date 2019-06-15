Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в ПрибалтикеРИА Новости 02:23
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT. Автором документа стал член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй.
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с чего всё началось
В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях».RT на русском01:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:06, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Огненное ДТП с грузовиками под Екатеринбургом попало на видео
В Сети появилось видео с регистратора, запечатлевшего момент столкновения грузовиков, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 14 июня, под Екатеринбургом.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Политика
Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о Крыме
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России.
Обновлено в 05:15
Политика
Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима
Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.
Обновлено в 06:25
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий
Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 03:00
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 00:19
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
Обновлено в 04:26
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.
Обновлено в 05:55
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Общество
15 июня 1914 года родился Юрий Андропов
Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982-1984 гг. родился 15 июня 1914 года. Андропов являлся председателем КГБ при СМ СССР в 1967-1982 годах.
Обновлено в 02:40
Здоровье
В Рязани наградили медицинских работников
Сегодня в регионе реализуется концепция развития здравоохранения, предполагающая современное оказание медуслуг, включая высокотехнологичную помощь, отметил, выступая на мероприятии, губернатор Николай Любимов.
Обновлено вчера в 09:39
Авто
Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95
В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:58
Кино
Опубликовано видео сравнения кадров сериала «Чернобыль» с документальной хроникой
YouTube-канал Thomas Flight опубликовал видео, сравнивающее кадры из фильма с документальной хроникой.
Обновлено в 03:15
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Футбол
Украина — Южная Корея: прогнозы букмекеров на финал молодежного чемпионата мира
15 июня в финале молодежного чемпионата мира по футболу сыграют сборные Украины и Южной Кореи.
Обновлено вчера в 08:10