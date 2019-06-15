В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в ПрибалтикеРИА Новости 02:23

В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях».

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В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT. Автором документа стал член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй.

В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в Прибалтике

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