В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в ПрибалтикеГазета.Ru 02:56

В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях».

с чего всё началось

В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

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