Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в ПрибалтикеГазета.Ru 02:56
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
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с чего всё началось
В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях».RT на русском01:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.
Обновлено в 08:03
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Зеленский назначил новых губернаторов Полтавской и Одесской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской областных государственных администраций.
Обновлено в 07:39
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
Обновлено в 04:26
Футбол
«Ливерпуль» может продать Салаха
Вырученные от продажи Мохаммеда средства "Ливерпуль" планирует пустить на приобретение нападающего "Лилля" и сборной Кот д'Ивуар Николы Пепе.
Обновлено в 09:00
Авто
«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии
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Обновлено вчера в 21:47
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она — народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Авто
Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России
В России снизился ценник на новую модификацию японского кроссовера Nissan Murano, который доступен в различных версиях.
Обновлено в 03:11
Общество
В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста доставили в суд
Подозреваемый в убийстве матери сын бывшего хоккеиста петербургского СКА Максима Соколова был доставлен в суд Всеволожска Ленинградской области, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:43
Политика
В Мариуполе прошел парад украинских нацистов к годовщине оккупации города
В субботу, 15 июня, в Мариуполе состоялся парад в честь пятой годовщины оккупации города украинскими боевиками.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Музыка
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Обновлено в 07:29
Авто
Составлен рейтинг самых популярных европейских кроссоверов в России
Среди SUV европейских брендов, представленных в продаже на авторынке России, первое место по реализации занимает внедорожник Renault Duster.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.
Обновлено в 04:45
Футбол
Все футболисты «Спартака» успешно прошли медосмотр
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе
В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
Обновлено в 09:15
Экономика
Чистый убыток ОАК в 2018 году вырос в семь раз
Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по МСФО в прошлом году увеличился более чем в семь раз по сравнению с 2017 г. и составил 18,5 млрд руб. Такие данные приведены в отчетности компании.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было законным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе
Победитель 19-го сезона программы «Битва экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Чемпиона России по сноуборду Кольцова застрелили в США
Обновлено вчера в 14:13