Армия и оружие

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в ПрибалтикеГазета.Ru 02:56

В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
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с чего всё началось

В конгрессе США предлагают активнее «сдерживать» Россию в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях».
RT на русском01:00

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В США придумали закон о сдерживании России

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Депутат оценил законопроект в США о сдерживании «агрессии» России

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В Конгресс США внесён проект по сдерживанию России в Прибалтике

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В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

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В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в Прибалтике

РИА Новости02:23

США призвали к сдерживанию России в Прибалтике

Известия04:07
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Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человек

Обновлено в 01:12
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.
Обновлено в 08:03
Политика

Зеленский назначил новых губернаторов Полтавской и Одесской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской областных государственных администраций.
Обновлено в 07:39
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

Обновлено в 04:26
Футбол

«Ливерпуль» может продать Салаха

Вырученные от продажи Мохаммеда средства "Ливерпуль" планирует пустить на приобретение нападающего "Лилля" и сборной Кот д'Ивуар Николы Пепе.
Обновлено в 09:00
Авто

«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии

«Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 21:47
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она — народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Авто

Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России

В России снизился ценник на новую модификацию японского кроссовера Nissan Murano, который доступен в различных версиях.
Обновлено в 03:11
Общество

В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста доставили в суд

Подозреваемый в убийстве матери сын бывшего хоккеиста петербургского СКА Максима Соколова был доставлен в суд Всеволожска Ленинградской области, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:43
Политика

В Мариуполе прошел парад украинских нацистов к годовщине оккупации города

В субботу, 15 июня, в Мариуполе состоялся парад в честь пятой годовщины оккупации города украинскими боевиками.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве

Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Авто

Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России

Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Музыка

Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

Обновлено в 07:29
Авто

Составлен рейтинг самых популярных европейских кроссоверов в России

Среди SUV европейских брендов, представленных в продаже на авторынке России, первое место по реализации занимает внедорожник Renault Duster.
Обновлено вчера в 07:25
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.
Обновлено в 04:45
Футбол

Все футболисты «Спартака» успешно прошли медосмотр

Обновлено в 09:08
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

Обновлено в 05:25
Армия и оружие

ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе

В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
Обновлено в 09:15
Экономика

Чистый убыток ОАК в 2018 году вырос в семь раз

Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по МСФО в прошлом году увеличился более чем в семь раз по сравнению с 2017 г. и составил 18,5 млрд руб. Такие данные приведены в отчетности компании.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было законным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Авто

Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения

Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе

Победитель 19-го сезона программы «Битва экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Чемпиона России по сноуборду Кольцова застрелили в США

Обновлено вчера в 14:13
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