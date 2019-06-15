В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в ПрибалтикеГазета.Ru 02:56

В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях».

с чего всё началось

В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

Кино Умер режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.

Политика Зеленский назначил новых губернаторов Полтавской и Одесской областей Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской областных государственных администраций.

Происшествия На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.

Футбол «Ливерпуль» может продать Салаха Вырученные от продажи Мохаммеда средства "Ливерпуль" планирует пустить на приобретение нападающего "Лилля" и сборной Кот д'Ивуар Николы Пепе.

Авто «Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии «Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Музыка Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она — народная артистка Татарстана.

Авто Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России В России снизился ценник на новую модификацию японского кроссовера Nissan Murano, который доступен в различных версиях.

Общество В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.

Происшествия Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста доставили в суд Подозреваемый в убийстве матери сын бывшего хоккеиста петербургского СКА Максима Соколова был доставлен в суд Всеволожска Ленинградской области, сообщает "Советский спорт".

Политика В Мариуполе прошел парад украинских нацистов к годовщине оккупации города В субботу, 15 июня, в Мариуполе состоялся парад в честь пятой годовщины оккупации города украинскими боевиками.

Происшествия Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.

Шоу-бизнес Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .

Авто Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.

Политика Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.

Авто Составлен рейтинг самых популярных европейских кроссоверов в России Среди SUV европейских брендов, представленных в продаже на авторынке России, первое место по реализации занимает внедорожник Renault Duster.

Общество Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.

Экономика Чистый убыток ОАК в 2018 году вырос в семь раз Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по МСФО в прошлом году увеличился более чем в семь раз по сравнению с 2017 г. и составил 18,5 млрд руб. Такие данные приведены в отчетности компании.