Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в ПрибалтикеГазета.Ru 02:56
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
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с чего всё началось
В конгресс США внесли законопроект о необходимости провести «всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях».RT на русском01:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
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