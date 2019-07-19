Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РоссииРИА Новости вчера в 21:30

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".
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В Совфеде оценили внесённый в конгресс законопроект о новых санкциях

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Московский Комсомолецвчера в 17:53

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