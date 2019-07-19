Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РоссииРИА Новости вчера в 21:30
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".
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Конгресс рассмотрит законопроект о санкциях против 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ
Московский Комсомолецвчера в 17:53
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Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.
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«Локомотив» предлагает 12 млн долларов за хавбека сборной Перу Флореса
«Локомотив» продолжает переговоры с мексиканской «Морелией» о трансфере полузащитника сборной Перу Эдисона Флореса.
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Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
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Обновлено вчера в 09:00
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Происшествия
На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
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Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
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На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно
В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
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Пилот по выдаче стартует в 2020 году в Москве.
Обновлено в 04:22
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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
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«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
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Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег.
Обновлено в 02:56
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Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве
В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 02:36
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Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
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Обновленный Hyundai Solaris получил новый мотор
Как пишет источник, при обновлении Hyundai Solaris получит не только внешние изменения, но и новый 1,6-литровый мотор Smartstream, который отличается системой двухточечного впрыска топлива.
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