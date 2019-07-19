Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РоссииRT на русском вчера в 21:57
Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
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Конгресс рассмотрит законопроект о санкциях против 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ
Московский Комсомолецвчера в 17:53
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Ашберн
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
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Показан обновленный минивэн Nissan Serena
Пятое поколение минивэна Nissan Serena, представленное 3 года назад, дождалось первого заметного обновления дизайна.
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Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
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Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Бывшие узники рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Журналисты РИА "Новости" нашли документальные доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в аэропорту Мариуполя.
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Сослан Джанаев: «Меня вытащили из болота»
С "Сочи", своей новой командой, Джанаев еще даст жару. Сослан Джанаев Родился 13 марта 1987 года во Владикавказе.
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В японском Киото восемь человек пострадали из-за поджога студии аниме
Как стало известно телеканалу NHK, в японском Киото как минимум восемь человек серьезно пострадали результате возгорания, которое произошло на студии по производству аниме.
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Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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Происшествия
РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха
Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:35
Экономика
В аэропорту Красноярска реконструируют магистральную рулёжную дорожку
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 600 млн рублей на софинансирование мероприятий по реконструкции магистральной рулёжной дорожки в международном аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Хоккей
Панарин рассказал о стоимости своей квартиры в Петербурге
Панарин сообщил, что у него есть «скромная» квартира на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 00:58
Общество
СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу
Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее смогут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.
Обновлено в 01:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Обамеянгу
"Манчестер Юнайтед" сделал попытку заполучить 30-летнего габонского нападающего лондонского Арсенала Пьера-Эмерик Обамеянга.
Обновлено в 00:27
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено вчера в 08:21
Наука
Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону
Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено 17 июля в 15:25
Общество
Данные россиян смогут использовать без их ведома
В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Обновлено в 01:00
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Арестован подбросивший наркотики подростку росгвардеец
16 июля у одного из домов по проспекту Металлистов в Санкт-Петербурге росгвардейцы якобы изъяли у 15-летнего подростка наркотики.
Обновлено вчера в 11:36
Спорт
Сборная России завоевала серебряную медаль в плавании на открытой воде
Россиянин Кирилл Беляев стал серебряным призером в плавании на открытой воде. На дистанции 25 км он уступил только французскому спортсмену.
Обновлено в 01:17
Недвижимость
Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Вулкан Этна на Сицилии усилил активность
Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали новое усиление активности вулкана Этна на восточном побережье острова Сицилия.
Обновлено в 01:27
Экономика
В 2018 году прямые иностранные инвестиции в ЕС сократились
Отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Европейского Союза за пределы ЕС составил в 2018 году €60 млрд.
Обновлено 17 июля в 11:30
Футбол
«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Трамп не исключил санкций против Турции за С-400
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что рассматривает введение санкций против Турции за покупку российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 14:31