Давление на Россию со стороны законодателей США усиливается. В палату представителей внесен законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций. На этот раз это в нем говорится о мерах против сотрудников "службы безопасности России".

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.

Политика «Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа «Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.

Политика Будущая глава Еврокомиссии прокомментировала «Северный поток-2» Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что реализация проекта "Северный поток-2" может привести к "слишком большой зависимости" Европы от российских энергоресурсов.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Экономика Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона Более 11 тыс. человек в России зарабатывают больше 1 млн руб. в месяц, следует из результатов масштабного исследования Росстата о заработных платах.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.

Происшествия Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.

Политика Власти Германии предостерегли от использования приложения FaceApp 18 июля российская компания Wireless Lab, которая разработала популярное приложение для мобильных устройств FaceApp, заявила, что не занимается передачей данных пользователей третьим лицам.

Гаджеты Владельцы iPhone все чаще переходят на Android-смартфоны Владельцы iPhone все чаще переходят на Android-смартфоны, к такому выводу пришли специалисты компании BankMyCell, предлагающей обменивать старые смартфоны на новые.

Футбол Джанаев рассказал, почему не перешёл в «Легию» Голкипер Сослан Джанаев, недавно присоединившийся к ФК «Сочи», рассказал, что мог продолжить карьеру в Европе.

Происшествия Шарташский рынок в Екатеринбурге эвакуируют из-за сообщения о бомбе Сегодня утром, 19 июля, в единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга поступило сообщение, что на территории Шарташского рынка обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство.

Наука Физики описали смерть людей от темной материи Ученые из Университета Вандербильта в США считают, что отсутствие человеческих смертей от темной материи позволяет предсказать определенные свойства этого вещества, сообщает издание Science Alert.

Наука Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов «Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Общество В России появится сеть бесплатных центров помощи родителям В 2019 году Минпросвещения России рассчитывает открыть сеть бесплатных центров помощи родителям.

Происшествия РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.

Транспорт На Большой кольцевой линии метро произошел сбой В утренний час пик сегодня в московском метро произошел сбой на Большой кольцевой линии.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Гаджеты Redmi представила портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мА•ч Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч будет оснащен двумя разъемами MicroUSB, двумя USB-C и одним полноразмерным USB-A.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.