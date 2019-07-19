с чего всё началось

Группа конгрессменов США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), принимавших участие в задержании украинских моряков в ходе инцидента в Керченском проливе, передает портал RadioFreeEurope.

В Конгресс США внесен проект новых санкций против России

Происшествия В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.

Армия и оружие Зеленский назвал «завершение войны» приоритетной задачей для Украины Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей для Украины является прекращение огня и войны на территории Донбасса.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Политика Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".

Политика Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.

Происшествия Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).

Политика Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".

Политика «Как у нацистов»: в Чехии осудили пытки в тайной тюрьме в Мариуполе В беседе с РИА "Новости" бывший начальник полиции Чехии и президент республиканской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны заявил, что доказательства существования тайной тюрьмы на территории Украины напоминают ему практики организаций СС.

Экономика Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».

Общество Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

Происшествия Военные следователи допросят генерала ФСБ Ткачева по заявлению Шестуна "12 июля по факту вымогательства у моего подзащитного денег сотрудниками ФСБ с Шестуном были проведены следственные действия следователем ВСУ СК Константином Сидоровым, который уточнил у Александра его заявления и ранее данные им объяснения по факту коррупции", - отметил адвокат.

Хоккей Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях.

Политика Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обмена Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы в Керченском проливе, не в порядке обмена.

Экономика В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX.

Спорт Черчесов опубликовал фото с Загитовой Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал фото с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Космос Огромный НЛО засекли возле Солнца Уфологи разглядели огромную летающую тарелку рядом с Солнцем.