Политика
В Конгресс США внесен проект новых санкций против РоссииRambler News Service 00:55
Группа конгрессменов США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), принимавших участие в задержании украинских моряков в ходе инцидента в Керченском проливе, передает портал RadioFreeEurope.
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с чего всё началось
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России», сообщается на сайте одного из авторов законопроекта, члена палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур.Lenta.ru00:34
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