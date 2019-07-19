Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФГазета.Ru 02:45
Давление на Россию со стороны законодателей США усиливается. В палату представителей внесен законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций. На этот раз это в нем говорится о мерах против сотрудников "службы безопасности России".
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с чего всё началось
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России», сообщается на сайте одного из авторов законопроекта, члена палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур.Lenta.ru00:34
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Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Обновлено вчера в 23:31
Транспорт
Мэрия Саратова назвала дату демонтажа проспекта Кирова
Бетон будет армированы, толщина плитки будет соответствовать всем требованиям нагрузок.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».
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Футбол
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Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Уральская таможня изъяла обезьян в кошачьей переноске
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Технологии
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Обновлено в 03:23
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Обновлено в 05:38
Спорт
Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на ЧМ
Кирилл Беляев выиграл серебро в плавании на открытой воде на дистанции 25 км на Чемпионате мира по водным видам спорта, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 02:26
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
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Футбол
Де Лигт взял в «Ювентусе» 4-й номер
Новичок "Ювентуса" голландский футболист Маттейс де Лигт будет выступать за туринскую команду в футболке с четвертым номером, сообщается в официальном аккаунте действующих чемпионов Италии в Twitter.
Обновлено в 05:23
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году
Минздрав пересмотрел прогноз, касающийся числа курильщиков в России.
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Лобода встала перед дочерью на колени
Светлана опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок с наследницей, на котором она, встав на сцене на колени, целует прильнувшую к ней малышку в лоб.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На фабрике в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел в пятницу на одной из фабрик в провинции Хэнань в центре КНР. Об этом сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в Лиге Европы
Матчи второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа.
Обновлено в 01:53
Происшествия
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Голландские миротворцы несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман в Сребреннице в 1995 году.
Обновлено в 06:37
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено вчера в 05:26
Общество
Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приедет в Екатеринбург восстанавливать свою работу на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш, которую залили гудроном, сообщают организаторы фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Зариф прокомментировал планы США отправить военных в Саудовскую Аравию
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал планы США направить несколько сотен американских военнослужащих в Саудовскую Аравию "символическим шагом", который никому не несет пользы в вопросе обеспечения безопасности.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары
Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
Обновлено в 06:59
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
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Политика
Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США
Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
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Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе
Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Под Калининградом микроавтобус столкнулся с бензовозом
Обновлено в 07:10
Политика
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Обновлено в 04:55