В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкцияхРИА Новости 10:09

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России. Он предполагает блокировку активов "двух или более" крупнейших российских банков. Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

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