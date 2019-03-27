В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкцияхРИА Новости 10:09

с чего всё началось

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России. Он предполагает блокировку активов "двух или более" крупнейших российских банков. Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

Армия и оружие Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Авто Новый Rolls-Royce Ghost выйдет в 2020 году Компания Rolls-Royce представит новое поколение своего компактного седана Ghost в 2020 году, сообщает Autocar.

Футбол Бывший тренер «Зенита» может возглавить немецкий «Вольфсбург» Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, известный по работе в "Зените" и "Челси", может стать тренером немецкого футбольного клуба Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить немецкий футбольный клуб "Вольфсбург", сообщает Газета.ру со ссылкой на Bild.

Армия и оружие Латвия заявила об «активизации» российских спецслужб Служба государственной безопасности Латвии заявила об активизации российских разведывательных организаций на территории республики.

Происшествия Суд продлил арест Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.

Культура Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

Экономика «Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.

Общество МВД назвало самые опасные регионы России Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.

Наука Потепление в Арктике сломало ледовый конвейер Потепление в Арктике происходит быстрее, чем в остальной части земного шара, и одно из его наглядных последствий, помимо общего уменьшения сезонного максимума льда в марте, — сокращение доли многолетнего льда по сравнению с однолетним льдом.

Происшествия Убившую своих детей нижегородку отправили в тюрьму на 19 лет Суд приговорил ее к 19 годам колонии общего режима, сообщает РИА Новости. Напомним, трагедия произошла 25 апреля прошлого года.

Энергетика Цены на бензин перестали сдерживать Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Гаджеты Apple сняла ролик о создании круглой коробки для пиццы Apple выпустила новый рекламный ролик под названием «Аутсайдеры», посвящённый четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.

Происшествия Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.

Политика США нашли, кому еще можно впарить американское оружие Соединенные Штаты, затягивая в Североатлантический альянс Черногорию и Македонию, видят в них не военных партнеров, а потенциальных покупателей американского вооружения.

Шоу-бизнес Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой Балерина Анастасия Волочкова согласилась дать интервью Ксении Собчак. Видео появилось на YouTube 3 апреля.

Происшествия В Ингушетии идут обыски у лидеров протеста В Ингушетии идут обыски и допросы лидеров протестных акций.

Общество Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.

Энергетика Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.