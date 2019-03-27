Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкцияхРИА Новости 10:09
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России. Он предполагает блокировку активов "двух или более" крупнейших российских банков. Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.
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с чего всё началось
Сенаторы от республиканской и демократической партий США в среду, 3 апреля, представят конгрессу законопроект, направленный на сдерживание России от вмешательства в американские выборы, передает Reuters со ссылкой на источники.Ведомости08:20
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Авто
В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:45
Авто
Новый Rolls-Royce Ghost выйдет в 2020 году
Компания Rolls-Royce представит новое поколение своего компактного седана Ghost в 2020 году, сообщает Autocar.
Обновлено в 05:16
Футбол
Бывший тренер «Зенита» может возглавить немецкий «Вольфсбург»
Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, известный по работе в "Зените" и "Челси", может стать тренером немецкого футбольного клуба Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить немецкий футбольный клуб "Вольфсбург", сообщает Газета.ру со ссылкой на Bild.
Обновлено в 04:29
Театры
На премьеру пермского балета прилетел Роман Абрамович
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Латвия заявила об «активизации» российских спецслужб
Служба государственной безопасности Латвии заявила об активизации российских разведывательных организаций на территории республики.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Культура
Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира
Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Общество
МВД назвало самые опасные регионы России
Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
Обновлено в 12:19
Наука
Потепление в Арктике сломало ледовый конвейер
Потепление в Арктике происходит быстрее, чем в остальной части земного шара, и одно из его наглядных последствий, помимо общего уменьшения сезонного максимума льда в марте, — сокращение доли многолетнего льда по сравнению с однолетним льдом.
Обновлено в 04:30
Футбол
Балотелли: «Бонуччи повезло, что меня не было рядом»
Обновлено в 10:59
Происшествия
Убившую своих детей нижегородку отправили в тюрьму на 19 лет
Суд приговорил ее к 19 годам колонии общего режима, сообщает РИА Новости. Напомним, трагедия произошла 25 апреля прошлого года.
Обновлено в 10:50
Энергетика
Цены на бензин перестали сдерживать
Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
Гаджеты
Apple сняла ролик о создании круглой коробки для пиццы
Apple выпустила новый рекламный ролик под названием «Аутсайдеры», посвящённый четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме
Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Политика
США нашли, кому еще можно впарить американское оружие
Соединенные Штаты, затягивая в Североатлантический альянс Черногорию и Македонию, видят в них не военных партнеров, а потенциальных покупателей американского вооружения.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова согласилась дать интервью Ксении Собчак. Видео появилось на YouTube 3 апреля.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Ингушетии идут обыски у лидеров протеста
В Ингушетии идут обыски и допросы лидеров протестных акций.
Обновлено в 04:06
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Энергетика
Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ
Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы
Минфин продал в среду ОФЗ на 83 млрд рублей
Минфин на первых во втором квартале 2019 года недельных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 3 апреля продал бумаг на 83,051 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства.
Обновлено в 10:52