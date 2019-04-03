Политика

В конгресс США внесли закон о новых санкциях против РоссииГазета.Ru 10:18

По данным агентства, документ предполагает блокировку активов двух крупнейших банков России. Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.
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В США захотели заблокировать активы крупнейших банков России

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