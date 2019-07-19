Политика
В конгресс США внесли проект о новых санкциях против РоссииРИА Новости вчера в 21:30
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
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Конгресс рассмотрит законопроект о санкциях против 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ
Московский Комсомолецвчера в 17:53
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 00:06, Вашингтон
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Видеозапись, на которой голая девушка совершила прыжок в воду с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в Португалии, распространился в Сети.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
В аэропорту Красноярска реконструируют магистральную рулёжную дорожку
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
После ЧП с самолетом в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В аэропорту японской Нагои отменили все рейсы из-за попадания молнии
Все авиарейсы были отменены в аэропорту японского города Нагоя из-за обнаруженного повреждения взлетно-посадочной полосы, сообщила телекомпания NHK.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФ
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России
Новая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости сохранить антироссийские санкции в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира
Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко заняли первое место в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено вчера в 11:31
Кино
Российский мультик получил награду на фестивале в Польше
Режиссёром короткометражки выступила Наталья Мирзоян. Мультик получил название "Пять минут до моря".
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
«Адмирал Макаров» и БРК «Утёс» провели ракетные стрельбы в Черном море
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Парубий пригрозил Зеленскому ветеранами боевых действий в Донбассе
Политик напомнил Зеленскому, что большинство заседающих в парламенте являются ветеранами боевых действий в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В Германии исчезли две россиянки
Обновлено вчера в 13:16
Политика
В США потребовали новые ледоколы для конкуренции с Россией в Арктике
Для конкуренции с Россией в Арктике США необходимы шесть новых ледоколов, заявил замглавы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Госдума приняла закон о «шпионских» устройствах
Госдума уточнила понятие «шпионских» устройств Госдума России во вторник, 16 июля приняла поправки в Уголовный кодекс РФ разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Самолет авиакомпании Utair, летевший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Украинка, работающая в Польше, рассказала о неуважении поляков
Украинка, которая работает официанткой и барменом в одном из польских отелей, расположенных на берегу Балтийского моря, рассказала об условиях труда.
Обновлено вчера в 23:45
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено вчера в 17:02
Авто
АвтоВАЗ снова остановит производство
Обновлено вчера в 04:58
Экономика
ЦБ оценил выплаты компаний по внешним долгам во 2-й половине 2019 года
По оценке Банка России, российским компаниям во второй половине 2019 года предстоит направить на выплаты по внешним долгам значительно меньше средств, чем в тот же период предыдущего года.
Обновлено вчера в 09:42
Наука
Маршалловы острова все еще фонят сильнее Чернобыля
После тестирования на америций-241, исследователи обнаружили, что на некоторых островах уровень изотопа был намного выше, чем в Чернобыле в 2009 году.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400
США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 10:12