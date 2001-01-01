Указано, что основной и дублирующий экипажи предстоящей длительной экспедиции на МКС провели вторую «примерку» – контрольный осмотр космического корабля «Союз МС-11» в стартовой комплектации. На одной из размещённых в Twitter фотографиях астронавты запечатлены с мягкими игрушками.

В компании с мягкими игрушками: экипажи МКС осмотрели ракету «Союз»

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