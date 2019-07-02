Экономика
В компании «Транснефть-Дружба» сменился гендиректорДеловое.ТВ вчера в 05:24
Информация о смене гендиректора появилась сразу после сообщения о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу. Пост Богомолова занял Роман Камозин, работающий в структурах компании с 1995 года. Ранее он занимал должность замгендиректора и главным инженером компании "Транснефть- Верхняя Волга".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Камозин, как говорится в появившемся позднее сообщении «Транснефти», работает в структурах компании с 1995 года, почти вся его карьера связана с «Дружбой».РБКвчера в 04:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:48, Вашингтон
Происшествия
Убитый в Екатеринбурге мужчина оказался экс-лидером уральских киргизов
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
Обновлено в 00:46
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Теннис
Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона
Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено вчера в 09:47
Экономика
Банк «ФК Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк "ФК Открытие" подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд руб. - картотека дел.
Обновлено в 01:41
Экономика
Непродуктовым сетям предложили льготы по тарифам на оплату картами
Тарифы категории General в настоящее время применяются ко всем магазинам, а специальные программы с пониженной межбанковской ставкой при высоких оборотах действуют для продуктовой розницы, магазинов детской одежды и АЗС.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика
«С 22:00 по настоящее время в связи с ранее произошедшим ДТП (столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим возгоранием) на 358-м км федеральной автодороги М9 «Балтия» перекрыто движение для всех видов транспортных средств», — цитирует РИА Новости ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:29
Общество
РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа»
Оценку компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя «Рольфа» Сергей Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», рассказал РБК представитель «Рольфа» и подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.
Обновлено в 01:00
Общество
Супруга Зеленского нарушила дресс‐код во время визита в Канаду
Интернет-пользователи указали супруге президента Украины Владимира Зеленского на нарушение дресс-кода во время официального визита в Канаду.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки
Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Журналиста избили на митинге сторонников Порошенко на Майдане
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста на Майдан.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Украинский ЦИК может пересмотреть решение по Шарию
Решение украинского ЦИК о регистрации видеоблогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады может быть отменено, сообщает 3 июля УНИАН.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Путин дал поручения по итогам прямой линии
Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам прямой линии, которая прошла 20 июня. Перечень был опубликован на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Рады
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за досрочными выборами в парламент.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Иномарка протаранила ТЦ «Я» в Кемерове
В Кемерове автомобиль Hyundai врезался в местный торговый центр «Я». Об этом стало известно из сообщения очевидцев в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 01:20
Общество
Челябинскую область в августе ожидает очень жаркая погода
Обновлено в 01:30
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Авто
Genesis подтвердил появление компактного кроссовера на базе G70
По словам руководителя, кроссовер на базе седана G80 появится в начале 2020 года, при этом модельный ряд внедорожников позже пополнится ещё одним автомобилем на базе компактной модели G70.
Обновлено вчера в 16:01
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Якутии на соревнованиях обрушилась деревянная конструкция
Девять человек пострадали во время республиканских VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии из-за обрушения деревянной конструкции, сообщил РИА Новости спортивный обозреватель Александр Посельский.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России
В целом, рассказали в Минздраве, на 2017 год коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составлял 209,4 на 100 тыс. человек.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Кассир обменного пункта похитила 41 млн рублей и сбежала через окно
Кассир столичного обменного пункта похитила 41 миллион рублей и сбежала через окно, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 01:36
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Общество
В Петербурге затопило дорогу под Володарским мостом
Под самим мостом машины вынуждены были двигаться "вплавь". Из-за ливня на время пришлось остановиться трамваям на Народной улице.
Обновлено в 01:23
Экономика
Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов
Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00