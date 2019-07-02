с чего всё началось

Информация о смене гендиректора появилась сразу после сообщения о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу. Пост Богомолова занял Роман Камозин, работающий в структурах компании с 1995 года. Ранее он занимал должность замгендиректора и главным инженером компании "Транснефть- Верхняя Волга".

Политика Среди погибших подводников были два Героя России "В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Общество В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.

Теннис Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Экономика Непродуктовым сетям предложили льготы по тарифам на оплату картами Тарифы категории General в настоящее время применяются ко всем магазинам, а специальные программы с пониженной межбанковской ставкой при высоких оборотах действуют для продуктовой розницы, магазинов детской одежды и АЗС.

Происшествия В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика «С 22:00 по настоящее время в связи с ранее произошедшим ДТП (столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим возгоранием) на 358-м км федеральной автодороги М9 «Балтия» перекрыто движение для всех видов транспортных средств», — цитирует РИА Новости ГИБДД.

Общество РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа» Оценку компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя «Рольфа» Сергей Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», рассказал РБК представитель «Рольфа» и подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.

Общество Супруга Зеленского нарушила дресс‐код во время визита в Канаду Интернет-пользователи указали супруге президента Украины Владимира Зеленского на нарушение дресс-кода во время официального визита в Канаду.

Футбол Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.

Политика Журналиста избили на митинге сторонников Порошенко на Майдане Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста на Майдан.

Политика Украинский ЦИК может пересмотреть решение по Шарию Решение украинского ЦИК о регистрации видеоблогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады может быть отменено, сообщает 3 июля УНИАН.

Политика Путин дал поручения по итогам прямой линии Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам прямой линии, которая прошла 20 июня. Перечень был опубликован на сайте Кремля.

Политика Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Рады Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за досрочными выборами в парламент.

Политика В Совете Европы попросили у России еще €55 млн Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.

Происшествия Иномарка протаранила ТЦ «Я» в Кемерове В Кемерове автомобиль Hyundai врезался в местный торговый центр «Я». Об этом стало известно из сообщения очевидцев в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

Общество Появились первые кадры полного солнечного затмения В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.

Авто Genesis подтвердил появление компактного кроссовера на базе G70 По словам руководителя, кроссовер на базе седана G80 появится в начале 2020 года, при этом модельный ряд внедорожников позже пополнится ещё одним автомобилем на базе компактной модели G70.

Политика Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Происшествия В Якутии на соревнованиях обрушилась деревянная конструкция Девять человек пострадали во время республиканских VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии из-за обрушения деревянной конструкции, сообщил РИА Новости спортивный обозреватель Александр Посельский.

Здоровье Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России В целом, рассказали в Минздраве, на 2017 год коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составлял 209,4 на 100 тыс. человек.

Происшествия Кассир обменного пункта похитила 41 млн рублей и сбежала через окно Кассир столичного обменного пункта похитила 41 миллион рублей и сбежала через окно, сообщает Агентство "Москва".

Общество В Петербурге затопило дорогу под Володарским мостом Под самим мостом машины вынуждены были двигаться "вплавь". Из-за ливня на время пришлось остановиться трамваям на Народной улице.