Экономика

В компании «Транснефть-Дружба» сменился гендиректорДеловое.ТВ вчера в 05:24

Информация о смене гендиректора появилась сразу после сообщения о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу. Пост Богомолова занял Роман Камозин, работающий в структурах компании с 1995 года. Ранее он занимал должность замгендиректора и главным инженером компании "Транснефть- Верхняя Волга".
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с чего всё началось
Камозин, как говорится
 в появившемся позднее сообщении «Транснефти», работает в структурах компании с 1995 года, почти вся его карьера связана с «Дружбой».
РБКвчера в 04:03

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«Транснефть» сменила гендиректора в операторе «Дружбы»

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Дождьвчера в 05:04

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«Транснефть» уволила топ-менеджера после скандала с грязной нефтью

РБКвчера в 04:36

На фоне скандала с грязной нефтью сменился гендиректор «Транснефть-Дружбы»

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Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию

ТАССвчера в 03:56

Сменился гендиректор оператора нефтепровода «Дружба»

Коммерсантъвчера в 04:59
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