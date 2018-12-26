Следственные действия прошли в среду, 26 декабря, в головном офисе сети алкомаркетов в Челябинске. По информации источника РБК на алкогольном рынке, силовики пришли также на склад компании в подмосковном Подольске, по данным ТАСС — в Москве.

с чего всё началось

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания. Головной офис находится в Челябинске, компания имеет более 50 представительств в регионах. Причину обысков в компании источник не уточнил, передает ТАСС.

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

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