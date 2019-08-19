Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с РоссиейКоммерсантъ 00:29
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
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Происшествия
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:26
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
Обновлено вчера в 12:06
Наука
В Китае начнут продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Появилось видео запуска запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено в 03:10
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено вчера в 17:00
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой
Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой в 68 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 19 августа.
Обновлено вчера в 07:15
Игры
В Minecraft улучшат графику для новых видеокарт NVIDIA RTX
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Пираты, похитившие трех россиян у берегов Камеруна, вышли на связь
В плен попали 8 из 12 членов экипажа, среди них трое россиян - мурманчанин Олег Дружинин, Николай Ружницкий из Петербурга, а так же Владимир Слепченко из Владивостока.
Обновлено в 02:57
Футбол
Пулишич отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью
Вингер сборной США Кристиан Пулишич, который минувшей зимой был куплен «Челси» у дортмундской «Боруссии», мог перейти в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца
В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
СМИ сообщили о росте суммы ущерба в деле о хищениях в «Югре» в 27 раз
Соучастие в хищении 200 млрд руб. из обанкротившегося банка вменяют экс-директору московского филиала «Югры» Нине Черновой, а также бывшему главному акционеру банка Алексею Хотину и другим фигурантам дела, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:11
Баскетбол
Баскетбольная майка Обамы продана за 120 тысяч долларов
Майка с номером 23 была продана за 120 тысяч долларов, сообщает AFP. Начальная цена лота составляла 100 тысяч долларов.
Обновлено в 03:17
Транспорт
Аэропорт «Гагарин» в Саратове принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова «Гагарин» принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
Обновлено в 03:08
Общество
На набережной Хабаровска разворачивают водоналивную дамбу
Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска достиг критической отметки в 600 см. Сегодня на набережной краевого центра началось возведение водоналивной дамбы длиной почти километр.
Обновлено в 02:09
Экономика
Fitch повысило рейтинги четырех российских региональных банков
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента челябинского Челиндбанка, Социального коммерческого банка Приморья "Примсоцбанк", казанского банка "Аверс" и Новосибирского социального коммерческого банка "Левобережный" до уровня "BB" с "BB-" со "стабильным" прогнозом.
Обновлено вчера в 14:38
Авто
Автомобили УАЗ получат современные выкидные ключи
Обновлено вчера в 09:30
Технологии
Bank of America начал подготовку к запуску криптовалютного кошелька
Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку банка Bank of America под заголовком «Многоуровневая система безопасности цифровых кошельков».
Обновлено в 03:05
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено вчера в 07:31
Игры
Геймеры смогут побывать в новосибирском метро благодаря Metro Exodus
Как отметили в компании 4A Games, игроки могут рассчитывать на классический для серии «Метро» сюжетно-ориентированный игровой процесс.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Зеленский предложил Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
«Украина обращается к Израилю с предложением признать голодомор актом геноцида, в котором погибли не менее 2 миллионов украинских евреев», – сообщил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции.
Обновлено вчера в 09:34
Кино
В «Ночь кино-2019» оренбуржцам покажут два фильма
Обновлено в 03:02
Общество
В Госдуме предложили условие для освобождения водителей от штрафов
Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:59