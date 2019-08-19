Политика

В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с РоссиейКоммерсантъ 00:29

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
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