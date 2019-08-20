Политика

В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с РоссиейКоммерсантъ 00:29

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Читать в источнике
Комментировать112

Подробнее о событии

Власти Украины ожидают «сложную зиму» из-за дефицита угля

Московский Комсомолецвчера в 16:51

Украине предрекли «сложную» зиму из-за споров с Россией

URA.Ruвчера в 22:49

В Киеве спрогнозировали трудную зиму из-за газовых споров с Россией

РИА Новостивчера в 23:39

В команде Зеленского предрекли сложную зиму из-за спора с Россией о газе

РБКвчера в 21:31

Представитель Зеленского предупредил о «сложной зиме» для Украины

RT на русском04:49

Украине предсказали холодную зиму из-за споров с Россией

РЕН ТВвчера в 16:25

В Киеве считают, что зима на Украине будет сложной из-за дефицита угля и споров с РФ

ТАССвчера в 15:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину

Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.
Обновлено в 04:37
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Технологии

Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Сумской области Украины предотвращен теракт — СБУ

Сотрудники СБУ задержали в Сумах члена экстремистской группировки, который планировал вместе с сообщниками совершить теракт.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».
Обновлено в 06:40
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией

По мнению Пескова, сама формулировка «карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии», абсурдна.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Общество

Ростовчанин продает за 15 млн рублей кошку, лечащую от похмелья

Обновлено в 00:54
Политика

Режиссер Бортко зафиксировал «обрушение» фасадов центра Петербурга

В целом, считает Бортко, чтобы решить все эти проблемы, необходимо дать больше денег и власти главам районов, а также выбрать в районе «главного муниципального депутата», который бы главу администрации контролировал.
Обновлено в 05:40
Происшествия

На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом

Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Происшествия

СМИ опубликовали видео встречи жителей с военным после взрыва под Северодвинcком

Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Футбол

У Ефремова диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Как сообщила пресс-служба армейцев, медицинское обследование выявило у 24-летнего футболиста разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.
Обновлено в 06:33
Политика

Макрон по-русски написал о европейской России

Ранее стало известно, что на пресс-конференции до начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что у России особые отношения с западным миром, поскольку Европа — часть русской души.
Обновлено в 07:07
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Общество

Москвичи в День города увидят уникальные театральные постановки

Москвичи в День города увидят уникальные театральные постановки от театров России и зарубежья, а также послушают классическую музыку, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались

Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после 6 лет отношений. Об этом сообщает журнал People.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье

Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи

В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.
Обновлено в 03:34
Транспорт

«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Политика

Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» актом геноцида

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Биньямином Нетаньяху призвал признать Израиль "голодомор" 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.
Обновлено вчера в 09:52
Общество

Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа

Обновлено в 04:26
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Обновлено в 05:34
Технологии

IEO недели. Стоит ли покупать токены Pledgecamp

Команда проекта Pledgecamp обещает революцию в сфере краудфандинга: с помощью блокчейна сделать более успешную площадку, чем Kickstarter.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Неизвестный на машине сбил трех инвалидов в Тульской области

Человек на машине в понедельник сбил трех инвалидов-колясочников в Алексинском районе Тульской области и скрылся с места происшествия, его ищут, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное