Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией

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