Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с РоссиейКоммерсантъ 00:29
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
«Волочкова отдыхает»: Светлана Лобода удивила поклонников шпагатом
Певица сделала горизонтальный шпагат и восхитила поклонников. Результаты своего труда Светлана опубликовала в Instagram.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Футбол
Спартак обыграл ЦСКА в центральном матче 6-го тура РПЛ
Обновлено вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Старшая дочь Брежневой впечатлила формами в купальнике
Старшая дочь Брежневой впечатлила формами в купальнике 18-летняя Соня Киперман отдыхает у моря, где, разумеется, не обходится без пляжных фотографий.
Обновлено в 01:24
Происшествия
СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Комиссия Госдумы расследует вмешательства во внутренние дела России
Госдума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено вчера в 10:58
Театры
Театр Маяковского начнет сезон бенефисом Светланы Немоляевой
Обновлено в 03:31
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Правительственный самолёт РФ сопровождали швейцарские истребители
В понедельник, 19 августа, самолёт российской делегации, которая будет освещать переговоры президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона, несколько минут сопровождали два истребителя швейцарских ВВС в небе над Женевой.
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов
Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Мусоровоз столкнулся с микроавтобусом в Челябинске
Микроавтобус столкнулся с мусоровозом в Челябинске, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
Роналду признался, что заплатил обвинявшей его в изнасиловании девушке
Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" признался, что дал взятку модели Кэтрин Майорге, которая обвиняла футболиста в изнасиловании.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Общество
Умер один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен
Основатель сети магазинов розничной торговли Jysk и один из самых богатых людей Дании, миллиардер Ларс Ларсен скончался на 72-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Асад сообщил о позитивных изменениях ситуации в Сирии
Президент Сирии Башар Асад заявил о позитивных изменениях в военно-политической ситуации в стране.
Обновлено в 05:25
Происшествия
На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Впервые с 14 февраля 2019 года курс доллара переступил отметку в 67 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Власти Архангельской области закупают фильтрующие противогазы
Власти Архангельской области объявили тендер на закупку 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов.
Обновлено в 05:09
Экономика
Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. на льготный лизинг автомобилей
Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. дополнительных субсидий на льготный лизинг и приобретение автомобилей, следует из текста официального распоряжения.
Обновлено в 05:11
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Смартфон Realme 5 получит четыре основные камеры
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
Роббен хочет год отдохнуть от футбола
Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен, который в июне нынешнего года объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 35 лет, рассказал, чем планирует заниматься в ближайшее время.
Обновлено в 05:47