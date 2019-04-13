Политика

В команде Зеленского запустили новый флешмобРИА Новости 09:37

Один из актеров "Студии 95 квартал" и друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой сообщил о запуске в соцсетях нового флешмоба с хештегом "Шотутдумать".
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«Шо тут думать»: в команде Зеленского запустили новый флешмоб

Газета.Ru12:19

Команда Зеленского ответила Порошенко новым хештегом #ШоТутДумать

Life.ru11:32

«Шотутдумать»: команда Зеленского запустила новый флешмоб

News.ru09:47

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Вести.Ru10:05

Сторонники Зеленского запустили флешмоб в ответ на слоган Порошенко «Думай»

ТАСС10:04

В команде Зеленского запустили новый флешмоб «Шотутдумать»

Известия10:28

В команде Зеленского запустили новый флешмоб

РИА Новости09:37
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Гаджеты

Apple получила патент на технологию распознавания владельца по глазам

Технологию Face ID компания Apple решила модернизировать. В будущем гаджеты будут узнавать своих владельцев по сетчатке глаза.
Обновлено в 19:07
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 16:57
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Здоровье

ЗОЖ на тарелке: как отличить органическую еду и как поможет в борьбе за здоровье Госдума

Под понятие органический попадут продукты, которые не содержат пищевые добавки, пестициды и антибиотики, усилители вкуса и многое другое всего.
Обновлено в 14:10
Финансы

В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году

Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС.
Обновлено в 11:58
Баскетбол

«Бруклин» обыграл «Филадельфию» и открыл счет в серии плей-офф НБА

Первая встреча четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Филадельфией" и "Бруклином" завершилась победой гостей, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:02
Культура

Скончалась воронежская художница Ксения Успенская

Обновлено в 15:59
Авто

Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже

На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.
Обновлено в 05:45
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Полиция исключила версию теракта у посольства Украины в Лондоне

Инцидент, который произошел 13 апреля у посольства Украины в Лондоне, не связан с терроризмом.
Обновлено в 12:13
Происшествия

WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа

Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини

Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.
Обновлено вчера в 23:28
Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Игры

«Чертоги разума» и расизм в записи игрового процесса The Sinking City

На канале Game Informer появилась запись игрового процесса лавкрафтовского детектива The Sinking City.
Обновлено в 11:24
Происшествия

У ночного клуба в Австралии произошла стрельба

Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine.
Обновлено в 18:47
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков ИГИЛ в Тюмени

Согласно официальной информации, в ночь на 13 апреля в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции были ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ).
Обновлено в 05:32
Технологии

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено в 18:39
Космос

Итальянский ученый не впечатлен фото черной дыры

Итальянский физик Антонино Дзикики не впечатлен первой в истории фотографией черной дыры, поскольку она должна выглядеть именно так, какой представлена на снимке.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Происшествия

Крупный пожар произошёл в национальном парке «Лосиный Остров»

Уточняется, что пожар произошёл на территории Балашихи. «Интерфакс» сообщил о пожаре в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы.
Обновлено в 15:47
Происшествия

В Санкт-Петербурге два автомобиля такси въехали в дом

Два автомобиля такси столкнулись на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, после чего оказались на тротуаре у фасада здания.
Обновлено в 17:48
Транспорт

Ограничение выделенных полос — не всегда благо для горожан

Выделенные полосы есть в очень многих европейских городах, и мне кажется, что у нас некоторые подходы к регулированию трафика несколько двунаправленные.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Дочь Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью

Дочь актера Алексея Панина призналась, что уже долгое время не общается со своей матерью, по ее словам, женщина не пытается пойти на компромисс и не разрешает путешествовать с отцом, передает Starhit.
Обновлено в 17:34
Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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