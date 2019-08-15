Политика

В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и ДонбассаРИА Новости 18:01

Крым и Донбасс Крым и Симферополь стали российскими регионами после проведенного там референдума в 2014 году. Российские политики призывали не воспринимать всерьез заявления украинских властей о "возвращении" полуострова. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос закрыт окончательно.
Читать в источнике
Комментировать154
с чего всё началось
«Среди основных идей — необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», — заявил
 Рябошапка.
RT на русском11:54

Подробнее о событии

Офис Зеленского начал разработку плана по возвращению Крыма и Донбасса

РЕН ТВ21:30

Офис Зеленского: для Крыма и Донбасса будет подготовлена концепция переходного правосудия

ТАСС11:37

В офисе Зеленского готовят концепцию возвращения Крыма и Донбасса

Газета.Ru16:28

Команда Зеленского назвала ключевые шаги для возвращения Крыма и Донбасса

РБК13:55

В Киеве призвали создать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса»

RT на русском11:54

В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса

РИА Новости18:01

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Lenta.ru10:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
Происшествия

Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем

Обновлено в 13:32
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Кино

Гора из «Игры престолов» поднял над головой Эда Ширана

Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьёрнссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.
Обновлено в 12:56
Политика

Трамп рассказал, как помог НАТО с умом потратить $100 млрд

О пользе своей политики для НАТО сообщил своим сторонникам в Нью-Гэмпшире американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 21:56
Происшествия

Подруга Кокорина упала с балкона в Чехии после употребления наркотиков

Обновлено в 14:39
Общество

«Мисс Екатеринбург 2019» стала Виктория Вершинина

Сегодня в Екатеринбурге прошёл уже в 22-й раз конкурс "Мисс Екатеринбург". Это звание получила 22-летняя красавица Виктория Вершинина.
Обновлено в 15:05
Технологии

Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено в 15:44
Футбол

«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»

В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
Обновлено в 14:09
Космос

Virgin Galactic показала космопорт, откуда люди будут летать в космос

Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы

Снимок, на котором можно разглядеть лицо малышки появился в stories одно из подруг певицы.
Обновлено в 11:59
Общество

В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей

По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.
Обновлено в 15:55
Авто

Toyota тестирует гибридный внедорожник RAV4 в Европе

В Европе фотошпионам удалось заснять тестовый прототип внедорожника Тоуота RAV4 с гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Кейли Куоко сообщила, что не живет со своим мужем

Звезда «Теории большого взрыва» сделала неожиданное признание. Кейли Куоко любит удивлять своих фанатов.
Обновлено в 19:00
Музыка

Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»

Обновлено в 07:36
Политика

Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»

Обновлено в 16:01
Здоровье

Специалист рассказал, какие продукты убивают раковые клетки

Обновлено в 05:25
Политика

Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера

Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана

Обновлено в 21:45
Экономика

Компания из Сербии реконструирует ВПП аэропорта «Певек» на Чукотке

Сербская компания «Планум (Кипр) Лимитед» стала победителем аукциона по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта «Певек» на Чукотке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:17
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Происшествия

Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Политика

Украина, Польша и США готовят Европе газовый кризис

Украина с помощью США и Польши разрабатывает энергетический меморандум, на основе которого будет вести переговоры с Российской Федерацией о новом транзитном контракте.
Обновлено в 07:08
Общество

Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат

Обновлено в 21:14
Происшествия

Полиция задержала стрелка из Котельников

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.
Обновлено в 13:21
Интернет

В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость

Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено в 16:19
Политика

Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию

По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено в 20:01
Общество

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено в 20:09
Теннис

Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати

Обновлено в 16:57
Политика

Глава администрации Барнаула ушёл в отставку

Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Интернет

В Instagram появится функция сообщения о фейковом контенте

У "Инстаграма" появится функция, позволяющая пользователям сообщать о наличии фейкового контента в соцсети, сообщает Poynter.
Обновлено в 21:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное