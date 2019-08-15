Политика
В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и ДонбассаРИА Новости 18:01
Крым и Донбасс Крым и Симферополь стали российскими регионами после проведенного там референдума в 2014 году. Российские политики призывали не воспринимать всерьез заявления украинских властей о "возвращении" полуострова. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос закрыт окончательно.
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с чего всё началось
«Среди основных идей — необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», — заявил Рябошапка.RT на русском11:54
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Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Кино
Гора из «Игры престолов» поднял над головой Эда Ширана
Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьёрнссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.
Обновлено в 12:56
Политика
Трамп рассказал, как помог НАТО с умом потратить $100 млрд
О пользе своей политики для НАТО сообщил своим сторонникам в Нью-Гэмпшире американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 21:56
Общество
«Мисс Екатеринбург 2019» стала Виктория Вершинина
Сегодня в Екатеринбурге прошёл уже в 22-й раз конкурс "Мисс Екатеринбург". Это звание получила 22-летняя красавица Виктория Вершинина.
Обновлено в 15:05
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено в 15:44
Футбол
«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»
В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы
Снимок, на котором можно разглядеть лицо малышки появился в stories одно из подруг певицы.
Обновлено в 11:59
Общество
В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей
По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.
Обновлено в 15:55
Авто
Toyota тестирует гибридный внедорожник RAV4 в Европе
В Европе фотошпионам удалось заснять тестовый прототип внедорожника Тоуота RAV4 с гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Кейли Куоко сообщила, что не живет со своим мужем
Звезда «Теории большого взрыва» сделала неожиданное признание. Кейли Куоко любит удивлять своих фанатов.
Обновлено в 19:00
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено в 16:01
Здоровье
Специалист рассказал, какие продукты убивают раковые клетки
Обновлено в 05:25
Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено в 05:34
Экономика
Компания из Сербии реконструирует ВПП аэропорта «Певек» на Чукотке
Сербская компания «Планум (Кипр) Лимитед» стала победителем аукциона по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта «Певек» на Чукотке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:17
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Политика
Украина, Польша и США готовят Европе газовый кризис
Украина с помощью США и Польши разрабатывает энергетический меморандум, на основе которого будет вести переговоры с Российской Федерацией о новом транзитном контракте.
Обновлено в 07:08
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено в 21:14
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.
Обновлено в 13:21
Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено в 16:19
Политика
Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию
По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено в 20:01
Общество
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений
Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено в 20:09
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Интернет
В Instagram появится функция сообщения о фейковом контенте
У "Инстаграма" появится функция, позволяющая пользователям сообщать о наличии фейкового контента в соцсети, сообщает Poynter.
Обновлено в 21:44