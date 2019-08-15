с чего всё началось

Крым и Донбасс Крым и Симферополь стали российскими регионами после проведенного там референдума в 2014 году. Российские политики призывали не воспринимать всерьез заявления украинских властей о "возвращении" полуострова. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос закрыт окончательно.

В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.

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Технологии Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.

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Политика Глава администрации Барнаула ушёл в отставку Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.