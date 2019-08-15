Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и ДонбассаLenta.ru 10:32
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
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с чего всё началось
«Среди основных идей — необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», — заявил Рябошапка.RT на русском11:54
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Баскетбол
У Казинса диагностировали разрыв крестообразной связки
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил разрыв крестообразной связки колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере».
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Кирове убили двухлетнего ребенка
Обновлено в 06:24
Происшествия
На севере Москвы потушили пожар в ангаре
Спасателям удалось ликвидировать пожар в ангаре на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:06
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Россия назвала условие отказа от размещения ракет в Европе и Азии
Ранее посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что США рассматривают возможность разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 12:09
Финансы
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с аэропортом Жуковский
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузное поле в районе деревни Рыбинское Московской области.
Обновлено в 13:56
Технологии
Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ
На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.
Обновлено в 12:45
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Авто
Украинский авторынок в июле вырос на 27%
Самой популярной моделью украинского рынка в июле нынешнего года остается кроссовер KIA Sportage, объем реализации которого увеличился на 59% и составил 470 шт.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Спорт
Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране
Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
Обновлено в 13:42
Общество
СМИ сообщили о появлении на сайте Headhunter вакансии снайпера для работы на акциях
На сайте поиска работы Headhunter появилась вакансия «Полицейский (снайпер) ОМОН» в Главное управление Росгвардии по Москве.
Обновлено в 11:42
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Футбол
Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»
Обновлено в 11:04
Происшествия
Немецкие таможенники нашли 20 тысяч евро в детских подгузниках
Сотрудники немецкой таможенной службы обнаружили у авиапассажира 20 тысяч евро, которые тот спрятал в два детских подгузника, сообщил новостной портал Stuttgarter Nachrichten.
Обновлено в 11:01
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05