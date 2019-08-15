с чего всё началось

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Баскетбол У Казинса диагностировали разрыв крестообразной связки Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил разрыв крестообразной связки колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере».

Происшествия В Петербурге загорелся рыбный цех В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.

Происшествия Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.

Происшествия Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.

Происшествия Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.

Происшествия Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.

Происшествия На севере Москвы потушили пожар в ангаре Спасателям удалось ликвидировать пожар в ангаре на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей «В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.

Армия и оружие Россия назвала условие отказа от размещения ракет в Европе и Азии Ранее посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что США рассматривают возможность разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Финансы Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с аэропортом Жуковский Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузное поле в районе деревни Рыбинское Московской области.

Технологии Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.

Авто Украинский авторынок в июле вырос на 27% Самой популярной моделью украинского рынка в июле нынешнего года остается кроссовер KIA Sportage, объем реализации которого увеличился на 59% и составил 470 шт.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Спорт Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Происшествия Немецкие таможенники нашли 20 тысяч евро в детских подгузниках Сотрудники немецкой таможенной службы обнаружили у авиапассажира 20 тысяч евро, которые тот спрятал в два детских подгузника, сообщил новостной портал Stuttgarter Nachrichten.