с чего всё началось

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Политика Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.

Футбол Караваев не исключил возможность своего перехода в «Зенит» Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Зенит».

Армия и оружие Сирийская армия освободила две деревни в Идлибе от террористов Сирийская армия освободила две деревни на юге провинции Идлиб, сообщил бригадный генерал, передает РИА Новости.

Происшествия Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Политика Трамп призвал строить больше психбольниц в США Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.

Экономика Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6% Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.

Политика Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности «Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.

Происшествия В Кремле назвали героями пилотов, экстренно посадивших самолет на поле В Кремле назвали героями пилотов, успешно посадивших аварийный самолет на поле под Жуковским.

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Наука В Новой Зеландии обнаружены останки гигантского пингвина В Новой Зеландии ученые нашли останки древнего пингвина, рост которого был примерно с человека.

Экономика Экономисты: рецессия в США повысит спрос на российские бумаги Как сообщают "Известия" со ссылкой на ведущих экономист, превышение доходности от краткосрочных гособлигаций США над доходностью от долгосрочных может вызвать резкий спрос на российские бумаги.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.

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Политика В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".