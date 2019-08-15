Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и ДонбассаLenta.ru 10:32

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
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«Среди основных идей — необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», — заявил
 Рябошапка.
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