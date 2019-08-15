Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и ДонбассаLenta.ru 10:32
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Читать в источнике
Оценить154
с чего всё началось
«Среди основных идей — необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», — заявил Рябошапка.RT на русском11:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Экономика
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки
Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
В ЦАР прибыла вторая поставка вооружения из России
Два самолета из Российской Федерации прибыли 14 августа в Центральноафриканскую Республику.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги Европы
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" дома обыграла болгарский ЦСКА.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 04:44
Экономика
Reuters заметил сделки Сбербанка по продаже крупных сумм в валюте
В свою очередь, два источника, близких к Сбербанку, сообщили Reuters, что крупнейший банк страны постепенно конвертировал на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи
Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:42
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес сложную операцию
Обновлено в 09:00
Происшествия
Власти Подмосковья заявили, что незаконная свалка близ Жуковского не могла привлечь чаек
Обновлено в 15:49
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы
Снимок, на котором можно разглядеть лицо малышки появился в stories одно из подруг певицы.
Обновлено в 11:59
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Здоровье
Дорогое спасение от псевдоболезней: раскрыта технология медицинского мошенничества
Вежливый, но настойчивый голос предложил подошедшему к телефону сотруднику пройти бесплатное медицинское обследование и убедиться в отсутствии тяжелых заболеваний.
Обновлено в 14:26
Интернет
В «Антивирусе Касперского» обнаружили уязвимость
Редактор немецкого журнала Рональд Айкенберг во время тестирования "Антивируса Касперского" выяснил, что он уязвим и небезопасен.
Обновлено в 15:02
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию обвалился
По данным ведомства, в Россию в мае этого года отправили 4 522 250 бутылок грузинского вина, в июне — 4 209 866, а в июле — только 3 550 264 бутылок.
Обновлено в 13:08
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Кино
Нил Бломкамп ушел с поста режиссера нового «Робокопа»
Обновлено в 15:27