Политика

В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на ДонбассLenta.ru 03:20

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске. Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума.
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На Украине высказались о размене Крыма на Донбасс

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Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс

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Размен Крыма на Донбасс: у Зеленского дали ответ

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Зеленский не намерен разменивать Крым на Донбасс

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В Киеве рассказали о позиции Зеленского по Крыму

Expert.ru04:08

В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

Lenta.ru03:20
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Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Обновлено в 03:07
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Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
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Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек

35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
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Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
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Клип Queen побил рекорды просмотров на YouTube

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Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»

Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
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Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае

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Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната

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Навальный сообщил о своем задержании

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Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Гаджеты

Новые iPhone не получат разъема USB Type-C

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Русская жена экс-короля Малайзии согласилась сделать ДНК-тест

Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие

Россия выразила сожаление после недоразумения в небе над Южной Кореей

Представитель южнокорейского президента Юн До Хан заявил, что Россия «выразила глубокое сожаление» по поводу инцидента, произошедшего во вторник, 23 июля, с бомбардировщиком РФ.
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Экономика

Число поддельных купюр и монет в РФ во II квартале снизилось на 2,5%

Количество выявленных поддельных денежных знаков в банковской системе РФ во втором квартале 2019 года составило 9,178 тысячи штук, что на 2,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Банк России.
Обновлено в 04:33
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Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Обновлено вчера в 15:31
Политика

Памфилова заявила о невежестве ряда кандидатов в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя встречу с рядом кандидатов в Мосгордуму, упрекнула их в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 04:06
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Музыка

Гитарист «Кино» ответил группе Metallica

Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое кино» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
Обновлено в 04:30
Экономика

Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации

Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 12:22
Политика

Экс-президент Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы в Канте

Обновлено в 03:58
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Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
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Общество

Специалисты установили, что импортная водка крепче российской

Исследования специалистов из Казанского национального исследовательского технологического университета показали, что импортная водка крепче российской.
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Здоровье

Врачи напомнили москвичам о риске заразиться гепатитом в салонах красоты и тату-студиях

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.
Обновлено в 01:30
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
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Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Обновлено вчера в 12:02
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
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Борис Джонсон станет премьером Великобритании

Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
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Глава UFC отказался давать контракт победившему россиянину

Победа Курамагомедову была присуждена по раздельному решению судей. Однако президент UFC Дана Уайт отказался давать ему контракт.
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Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:12
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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