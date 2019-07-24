Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на ДонбассLenta.ru 03:20
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске. Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума.
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Происшествия
Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Происшествия
Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек
35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Музыка
Клип Queen побил рекорды просмотров на YouTube
Клип группы Queen к композиции Bohemian Rhapsody набрал миллиард просмотров на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Происшествия
Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае
Обновлено 22 июля в 15:18
Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Гаджеты
Новые iPhone не получат разъема USB Type-C
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии согласилась сделать ДНК-тест
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
Россия выразила сожаление после недоразумения в небе над Южной Кореей
Представитель южнокорейского президента Юн До Хан заявил, что Россия «выразила глубокое сожаление» по поводу инцидента, произошедшего во вторник, 23 июля, с бомбардировщиком РФ.
Обновлено в 02:21
Экономика
Число поддельных купюр и монет в РФ во II квартале снизилось на 2,5%
Количество выявленных поддельных денежных знаков в банковской системе РФ во втором квартале 2019 года составило 9,178 тысячи штук, что на 2,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Банк России.
Обновлено в 04:33
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Памфилова заявила о невежестве ряда кандидатов в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя встречу с рядом кандидатов в Мосгордуму, упрекнула их в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 04:06
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Музыка
Гитарист «Кино» ответил группе Metallica
Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое кино» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
Обновлено в 04:30
Экономика
Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации
Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Специалисты установили, что импортная водка крепче российской
Исследования специалистов из Казанского национального исследовательского технологического университета показали, что импортная водка крепче российской.
Обновлено в 00:58
Здоровье
Врачи напомнили москвичам о риске заразиться гепатитом в салонах красоты и тату-студиях
Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.
Обновлено в 01:30
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено вчера в 12:02
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Борис Джонсон станет премьером Великобритании
Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 07:17
Единоборства
Глава UFC отказался давать контракт победившему россиянину
Победа Курамагомедову была присуждена по раздельному решению судей. Однако президент UFC Дана Уайт отказался давать ему контракт.
Обновлено в 02:24
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:12