Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости вчера в 17:35

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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В команде Зеленского считают необходимой приватизацию госбанков

ТАССвчера в 20:04

В команде Зеленского рассказали о планах реформ на Украине

RT на русскомвчера в 19:52

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

РИА Новостивчера в 17:35

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Российская газетавчера в 19:28

В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

РБКвчера в 16:53

Команда Зеленского собралась «масштабно приватизировать» госбанки

Телеканал 360°вчера в 14:58

На Украине задумали масштабную приватизацию госбанков

Rambler News Serviceвчера в 12:55
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Здоровье

Текслер: оптимизация медицины в Челябинской области остановлена

Глава Челябинской области Алексей Текслер опубликовал третью программную статью, посвященную решению одной из наиболее волнующих южноуральцев проблеме – доступность медицинских услуг.
Обновлено в 01:28
Политика

Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие

Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика

Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ

Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Финансы

Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума

Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Футбол

«Эвертон» может увести Малкома у «Зенита»

"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
Обновлено в 01:35
Политика

Bloomberg: США проигрывают соперничество за Арктику

Обновлено в 00:34
Авто

Changan объявил стоимость кроссовера Changan CS35 Plus для России

Российское представительство марки сегодня озвучило цены на новый кроссовер Chengan CS35 Plus, продажи которого стартуют 5 августа.
Обновлено вчера в 14:09
Общество

В «Роскачестве» дали советы по выбору детского стирального порошка

Специалисты «Роскачества» рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке моющего средства для детских вещей и как распознать маркетинговые уловки на упаковке товаров данной категории.
Обновлено в 02:05
Экономика

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

В Сочи появились крупные летающие тараканы

Предполагается, что данный вид, который чаще всего называют американским тараканом и содержат в террариумах или разводят для кормления ящериц и змей, мог распространиться в Сочи из-за непреднамеренного завоза или побега из террариума.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Группу лжеврачей задержали в Ростовской области

Сотрудники полиции в Волгодонске задержали десять предполагаемых участников организованной группы, которых подозревают в мошенничестве.
Обновлено в 02:08
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

В Афганистане при взрыве погибли 34 человека

Обновлено в 01:53
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова

Смена руководства не повлияет на работу ярославского театра драмы имени Волкова, он работает в штатном режиме, план на сезон полностью сформирован, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Ухудшилось состояние пострадавшего в резонансном ДТП под Челябинском

В Челябинской области ухудшилось состояние одного из пострадавших при ДТП с участием автомашины бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено вчера в 23:20
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Обновлено вчера в 14:30
Авто

Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено вчера в 02:30
Энергетика

Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

Обновлено вчера в 07:18
Политика

На Украине арестовали российский танкер

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

Генпрокуратура начнет массовую проверку пенсионных фондов

Генпрокуратура в августе начнёт массовую проверку пенсионных фондов страны.
Обновлено вчера в 07:57
Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
Обновлено вчера в 23:30
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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