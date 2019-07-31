Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости вчера в 17:35

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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В команде Зеленского считают необходимой приватизацию госбанков

ТАССвчера в 20:04

Команда Зеленского собралась «масштабно приватизировать» госбанки

Телеканал 360°вчера в 14:58

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Российская газетавчера в 19:28

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

РИА Новостивчера в 17:35

В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

РБКвчера в 16:53

В команде Зеленского рассказали о планах реформ на Украине

RT на русскомвчера в 19:52

На Украине задумали масштабную приватизацию госбанков

Rambler News Serviceвчера в 12:55
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Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизни

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Общество

Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Александр Панайотов боится потерять любимую жену

Обновлено в 03:45
Экономика

Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля

Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика

Пенсионные фонды лишили россиян миллиардов рублей

Россияне в 2018 году потеряли 4,3 млрд рублей инвестиционного дохода с пенсий, сообщают СМИ со ссылкой на Счетную палату.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол

Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»

Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Происшествия

Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте

ДТП произошло около восьми часов утра 31 июля на Невском проспекте близ пересечения с Садовой улицей.
Обновлено в 05:03
Общество

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд

Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Экономика

В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Обновлено вчера в 16:46
Общество

Леонардо ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров

Обновлено в 04:35
Политика

США отказались от расширения «нормандского формата»

Напомним, что в дипломатическую группу "нормандского формата" входят представители Германии, России, Франции и Украины.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Более 300 человек эвакуировали из аэропорта Тюмени из-за запаха гари

Из здания аэропорта "Рощино" в Тюмени в среду эвакуированы находившиеся там люди, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Кино

Вышел трейлер фильма ужасов «Маяк» с Робертом Паттинсоном

Мировая премьера фильма ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях запланирована на 18 октября 2019 года.
Обновлено в 00:59
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Москве пьяный актер вырвал дверь такси, пишут СМИ

В ходе ссоры нетрезвый Ботвиновский вырвал дверь машины и разбил боковые стекла. Материальный ущерб составил почти 35 тысяч рублей.
Обновлено в 05:09
Общество

Названы самые похищаемые товары в магазинах России

Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Здоровье

Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками

Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Экономика

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России

В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Экономика

Россияне скупают коммерческую недвижимость в Испании

Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании жилую недвижимость, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»

Обновлено в 04:10
Экономика

Для работающих пенсионеров повысят пенсии с 1 августа

В РФ работающих пенсионеров ожидает повышение пенсионных выплат.
Обновлено в 04:56
Общество

AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами

Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

Названы сроки возвращения тепла в Москву

Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика

Все условия по продаже Denizbank выполнены

Все условия по продаже Denizbank выполнены, сообщается в материалах "Сбербанка".
Обновлено в 03:09
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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