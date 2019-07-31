Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости вчера в 17:35
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Общество
Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Александр Панайотов боится потерять любимую жену
Обновлено в 03:45
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Пенсионные фонды лишили россиян миллиардов рублей
Россияне в 2018 году потеряли 4,3 млрд рублей инвестиционного дохода с пенсий, сообщают СМИ со ссылкой на Счетную палату.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
ДТП произошло около восьми часов утра 31 июля на Невском проспекте близ пересечения с Садовой улицей.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Леонардо ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров
Обновлено в 04:35
Политика
США отказались от расширения «нормандского формата»
Напомним, что в дипломатическую группу "нормандского формата" входят представители Германии, России, Франции и Украины.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Более 300 человек эвакуировали из аэропорта Тюмени из-за запаха гари
Из здания аэропорта "Рощино" в Тюмени в среду эвакуированы находившиеся там люди, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Кино
Вышел трейлер фильма ужасов «Маяк» с Робертом Паттинсоном
Мировая премьера фильма ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях запланирована на 18 октября 2019 года.
Обновлено в 00:59
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Москве пьяный актер вырвал дверь такси, пишут СМИ
В ходе ссоры нетрезвый Ботвиновский вырвал дверь машины и разбил боковые стекла. Материальный ущерб составил почти 35 тысяч рублей.
Обновлено в 05:09
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками
Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Экономика
Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России
В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Экономика
Россияне скупают коммерческую недвижимость в Испании
Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании жилую недвижимость, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:34
Экономика
Для работающих пенсионеров повысят пенсии с 1 августа
В РФ работающих пенсионеров ожидает повышение пенсионных выплат.
Обновлено в 04:56
Общество
AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика
Все условия по продаже Denizbank выполнены
Все условия по продаже Denizbank выполнены, сообщается в материалах "Сбербанка".
Обновлено в 03:09