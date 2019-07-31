Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости вчера в 17:35
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Происшествия
Георгий Карамзин отпущен под домашний арест
По решению Якутского горсуда для Гоголева и Карамзина была назначена мера пресечения в виде заключения в СИЗО, для Татьяны Самсоновой— домашний арест.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
В мэрию Москвы подали заявку на проведение митинга 10 августа
Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.
Обновлено в 04:42
Общество
Сайт ГИБДД упал после публикации всех камер на дорогах
Обновлено в 04:28
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Политика
Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату
В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве
Как сообщает RT, первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин, комментируя предложение отставного генерала Службы внешней разведки Украины Василия Богдана создать ракеты, способные долететь до Москвы,заявил, что списать подобные заявления на предвыборный популизм у Киева не получится.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Вокруг Белого дома в США построят четырехметровый забор
Обновлено в 05:26
Политика
ВМФ России самый сильный в мире, считают 67% граждан
Служба в ВМФ является престижной, считают 85% опрошенных. Хотели бы видеть своих детей или внуков офицерами ВМФ 56% граждан РФ.
Обновлено в 03:32
Общество
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 млн га
В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 млн га.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Спартак» попрощался с Луисом Адриано роликом «Спасибо, Адри»
Обновлено в 05:20
Политика
Бойцов дивизии СС «Галичина» с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области на Украине с почестями перезахоронили останки 29 бойцов 14-й дивизии Ваффен СС «Галичина».
Обновлено 29 июля в 17:34
Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Тюмени из аэропорта из-за запаха гари эвакуировано около 750 человек
Пассажиры и персонал аэропорта Рощино (Тюмень) эвакуированы из здания из-за запаха гари.
Обновлено в 05:24
Происшествия
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
Обновлено в 02:41
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено 29 июля в 06:58
Экономика
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Космос
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено вчера в 09:19
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
По делу о «массовых беспорядках» в Москве появился первый задержанный
Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что по уголовному делу о "массовых беспорядках" во время несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля появился первый задержанный - Кирилл Жуков.
Обновлено в 05:16
Общество
Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
Обновлено в 04:10
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Кино
Вышел ролик с фальшивыми сценами из последних «Мстителей»
Обновлено в 03:46
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Футбол
«Рубин» презентовал Сутормина картонной фигурой
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Обновлено в 04:45