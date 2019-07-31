Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости вчера в 17:35
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Наука
Российские физики создали первый «медный» аналог графена
Обновлено в 09:40
Политика
На Украине суд арестовал российский танкер Nika Spirit
СБУ задержала судно в порту Измаил 25 июля Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что суд вынес решение об аресте российского танкера Nika Spirit.
Обновлено вчера в 10:40
Наука
В ЦАГИ приступили к созданию самолетов для малой авиации России
В России создадут гибридный региональный пассажирский лайнер для малой авиации, сообщает издание Авиаград Жуковский.
Обновлено в 05:27
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Политика
Врио главы Калмыкии призвал Путина решить проблему с водой в регионе
Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков попросил российского президента Владимира Путина оказать помощь в поэтапном решении проблемы с обеспечением республики питьевой водой.
Обновлено в 08:22
Путешествия
Несколько десятков российских туристов погибли в Турции с начала года
"К сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками", - цитирует генконсула РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей планирует завести с Меган Маркл
34-летний Гарри и 85-летняя Гудолл обсудили стремительно сокращающиеся ресурсы Земли, после чего антрополог поинтересовалась, изменилось ли отношение принца к планете и окружающей среде с тех пор, как он стал отцом.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ
Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Рюкзак с 5 млн рублей украли у мужчины на юго-востоке Москвы
В полицию обратился мужчина, у которого отобрали рюкзак с 5 млн рублей.
Обновлено в 10:39
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика
ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Культура
Музей Рерихов на ВДНХ представит обновленную экспозицию
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Энергетика
Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть
Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" выплатила украинской компании "Укртранснафта" 2,3 миллиона евро в качестве части компенсации за ущерб о попадания некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 09:59
Общество
Сайт ГИБДД восстановил работу после перебоя
Обновлено в 06:06
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с целью срыва перемирия
Украинские силовики готовят провокации, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и в последующем обвинить в срыве минских соглашений, сообщили в среду в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:08
Экономика
«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО
Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Пять человек пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе
В результате хлопка на Пермском пороховом заводе пострадали пять человек.
Обновлено в 10:58
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03