Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости вчера в 17:35

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Эксперты оценили план экономической реформы Зеленского

Газета.Ru10:49

В команде Зеленского считают необходимой приватизацию госбанков

ТАССвчера в 20:04

В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

РБКвчера в 16:53

В команде Зеленского рассказали о планах реформ на Украине

RT на русскомвчера в 19:52

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Российская газетавчера в 19:28

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

РИА Новостивчера в 17:35

Команда Зеленского представила план экономической реформы

Коммерсантъвчера в 19:59
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:21, Ашберн
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Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

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Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
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МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
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Российские физики создали первый «медный» аналог графена

Обновлено в 09:40
Политика

На Украине суд арестовал российский танкер Nika Spirit

СБУ задержала судно в порту Измаил 25 июля Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что суд вынес решение об аресте российского танкера Nika Spirit.
Обновлено вчера в 10:40
Наука

В ЦАГИ приступили к созданию самолетов для малой авиации России

В России создадут гибридный региональный пассажирский лайнер для малой авиации, сообщает издание Авиаград Жуковский.
Обновлено в 05:27
Экономика

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России

Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой

Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Минобороны направляет авиагруппировку для тушения пожаров в Сибири

Обновлено в 08:58
Политика

Врио главы Калмыкии призвал Путина решить проблему с водой в регионе

Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков попросил российского президента Владимира Путина оказать помощь в поэтапном решении проблемы с обеспечением республики питьевой водой.
Обновлено в 08:22
Путешествия

Несколько десятков российских туристов погибли в Турции с начала года

"К сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками", - цитирует генконсула РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:12
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал, сколько детей планирует завести с Меган Маркл

34-летний Гарри и 85-летняя Гудолл обсудили стремительно сокращающиеся ресурсы Земли, после чего антрополог поинтересовалась, изменилось ли отношение принца к планете и окружающей среде с тех пор, как он стал отцом.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Теракт предотвратили в Татарстане

Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения

Обновлено в 05:01
Авто

Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ

Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Рюкзак с 5 млн рублей украли у мужчины на юго-востоке Москвы

В полицию обратился мужчина, у которого отобрали рюкзак с 5 млн рублей.
Обновлено в 10:39
Экономика

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика

ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму

В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Наука

Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде

Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Культура

Музей Рерихов на ВДНХ представит обновленную экспозицию

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ

Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Энергетика

Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть

Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" выплатила украинской компании "Укртранснафта" 2,3 миллиона евро в качестве части компенсации за ущерб о попадания некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 09:59
Общество

Сайт ГИБДД восстановил работу после перебоя

Обновлено в 06:06
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с целью срыва перемирия

Украинские силовики готовят провокации, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и в последующем обвинить в срыве минских соглашений, сообщили в среду в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:08
Экономика

«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО

Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Пять человек пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе

В результате хлопка на Пермском пороховом заводе пострадали пять человек.
Обновлено в 10:58
Экономика

Сбербанк продал дочерний банк в Турции

В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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