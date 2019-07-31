Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости вчера в 17:35
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Происшествия
В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Обновлено в 01:52
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую, женскую и детскую.
Обновлено в 05:45
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
На сайте Госавтоинспекции появился интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Общество
Около 70% россиян признались в готовности променять семью на работу
В ходе опроса 68% респондентов признались, что готовы уделять меньше времени семье и больше работе ради карьерного роста и повышения зарплаты.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ за критику «Белых касок»
Предположительно, администрация соцсети приостановила доступ к аккаунту из-за критики в адрес неправительственной организации «Белые каски».
Обновлено в 06:59
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Общество
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет
Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.
Обновлено в 06:56
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
В исследовании рассматривалась стоимость автомобиля модели Toyota Camry в разных странах, цена на бензин и сервис, стоимость такси, а также уровень доходов людей, пояснили в компании.
Обновлено в 04:45
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Политика
Советник Зеленского назвал никем депутатов «Слуги народа»
Депутатам партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" сказали, что все они "политически никто".
Обновлено в 05:00
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Несколько автопроизводителей отказались от мотор-шоу в Токио
Токийское мотор-шоу проводится раз в два года и откроется для публики 24 октября уже в 46-й раз.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Пьяный актер вырвал дверь московского такси
Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла московского такси.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин посоветовал Памфиловой «посылать подальше» тех, кто давит на ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в среду, 31 июля, в ходе заседания рассказала, какой наказ дал российский лидер Владимир Путин.
Обновлено в 05:26
Кино
Вышел ролик с фальшивыми сценами из последних «Мстителей»
Обновлено в 03:46
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Террористы обстреляли российский вертолет в Мали
Террористы обстреляли российский вертолет Ми-8 авиакомпании Utair в Мали, на западе Африки.
Обновлено в 06:15
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Канадские ученые сравнили противовоспалительные свойства аспирина и конопли, обнаружив, что последняя в 30 раз более эффективна.
Обновлено в 04:23
Политика
В мэрию Москвы подали заявку на проведение митинга 10 августа
Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.
Обновлено в 04:42
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Культура
Автор Гарри Поттера Джоан Роулинг отмечает день рождения
Обновлено в 02:46