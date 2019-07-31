Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости вчера в 17:35

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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В команде Зеленского огласили предстоящие реформы на Украине

Газета.Ru01:53

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Российская газетавчера в 19:28

Команда Зеленского представила план экономической реформы

Коммерсантъвчера в 19:59

В команде Зеленского рассказали о планах реформ на Украине

RT на русскомвчера в 19:52

В команде Зеленского считают необходимой приватизацию госбанков

ТАССвчера в 20:04

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

РИА Новостивчера в 17:35

В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

РБКвчера в 16:53
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Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую, женскую и детскую.
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Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
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Происшествия

Теракт предотвратили в Татарстане

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Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ за критику «Белых касок»

Предположительно, администрация соцсети приостановила доступ к аккаунту из-за критики в адрес неправительственной организации «Белые каски».
Обновлено в 06:59
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Общество

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Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Общество

Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири

Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
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Политика

Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году

Обновлено в 05:05
Происшествия

Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет

Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.
Обновлено в 06:56
Экономика

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В исследовании рассматривалась стоимость автомобиля модели Toyota Camry в разных странах, цена на бензин и сервис, стоимость такси, а также уровень доходов людей, пояснили в компании.
Обновлено в 04:45
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Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»

Обновлено в 06:20
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Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА

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Депутатам партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" сказали, что все они "политически никто".
Обновлено в 05:00
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В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Авто

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Происшествия

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На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата

Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
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Путин посоветовал Памфиловой «посылать подальше» тех, кто давит на ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в среду, 31 июля, в ходе заседания рассказала, какой наказ дал российский лидер Владимир Путин.
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Вышел ролик с фальшивыми сценами из последних «Мстителей»

Обновлено в 03:46
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Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа

Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
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Террористы обстреляли российский вертолет в Мали

Террористы обстреляли российский вертолет Ми-8 авиакомпании Utair в Мали, на западе Африки.
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Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

Канадские ученые сравнили противовоспалительные свойства аспирина и конопли, обнаружив, что последняя в 30 раз более эффективна.
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В мэрию Москвы подали заявку на проведение митинга 10 августа

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.
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Автор Гарри Поттера Джоан Роулинг отмечает день рождения

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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