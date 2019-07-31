Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости вчера в 17:35
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Жительницу Нижнего Новгорода задержали за избиение сына клюшкой
Уголовное дело об истязании ребенка возбудили против жительницы Нижнего Новгорода, которая систематически избивала сына хоккейной клюшкой, женщина задержана, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 05:30
Политика
В ЦИК поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов
В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Самаре
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии
"Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
Обновлено в 03:59
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Здоровье
Выявлены снижающие давление напитки
Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.
Обновлено в 03:08
Спорт
Фристайлист из Белоруссии продал золото Олимпиады ради друга
Обновлено в 06:38
Политика
Советник Зеленского назвал никем депутатов «Слуги народа»
Депутатам партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" сказали, что все они "политически никто".
Обновлено в 05:00
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Леонардо Ди Каприо посвятил пост в Instagram пожарам в Сибири
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, активный защитник окружающей среды, опубликовал пост о пожарах в Сибири на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Тюмени эвакуировали пассажиров аэропорта
В аэропорту «Рощино» в Тюмени сегодня, 31 июля, пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.
Обновлено в 05:48
Политика
Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности
Обновлено в 04:43
Общество
Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернётся тепло
Тепло и свежий воздух из Средиземноморья придут в Центральную Россию в конце следующей недели, передаёт РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 05:46
Игры
Стала доступна браузерная версия Diablo
Команда Rivsoft выпустила браузерную Diablo.
Обновлено в 06:35
Экономика
«Нафтогаз» попросил трибунал взыскать с России $5,2 млрд за Крым
Ранее международный арбитраж принял решение о взыскании с России в счет компенсации потерь в Крыму около $160 млн по иску «Эверест Истейт» и $1,3 млрд по иску Ощадбанка.
Обновлено в 04:59
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Общество
В России утвердили список потенциально опасных пород собак
Правительство России утвердило перечень потенциально опасных собак, в который вошли 12 пород. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 01:31
Здоровье
Стоматологи: картофель может «убить» зубы
Некоторые стоматологи советуют после каждого употребления картофеля тщательно чистить зубы.
Обновлено в 05:46
Футбол
Евгений Хачериди может перейти в ЦСКА
Обновлено в 05:47
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году
Обновлено в 05:31
Происшествия
Более 40 человек пострадали от волны в китайском аквапарке
Из-за искусственной волны в аквапарке города Лунцзин на северо-востоке Китая пострадали люди. Ударом воды их разбросало по бассейну.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
Предполагаемый убийца девушки-блогера признался в преступлении.
Обновлено в 04:39
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Футбол
«Спартак» попрощался с Луисом Адриано роликом «Спасибо, Адри»
Обновлено в 05:20