Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости 17:35
Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией. Соратник президента Дмитрий Разумков также говорил о необходимости снятия моратория на продажу земли, который действует на Украине уже 14 лет.
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Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 18:37
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Корабли Северного флота проведут учения на Балтике
Участвовавшие в параде 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте корабли Северного флота по пути в Североморск проведут учения в Балтийском море.
Обновлено в 10:33
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Рубин» представил Сутормина в виде картонной фигуры
Обновлено в 14:35
Транспорт
Трассу из Красноярска в Иркутскую область закрыли из-за наводнения
Как сообщили в Упрдор «Прибайкалье», из-за высокого уровня воды реки Ия в Тулуне Иркутской области движение на трассе закрыто для всех видов транспорта.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы
Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза
Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Общество
Гороскоп 31 июля: У Львов важная встреча, а Рыбам дадут дельный совет
Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилится творческий потенциал и интуиция.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Политика
Почему в конгрессе США хотят ввести новые санкции против России
Председатель комитета палаты представителей конгресса по иностранным делам США Элиот Энгель и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Два человека пострадали в аварии с автобусом в Гатчине
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
Индия закупила около тысячи авиационных ракет российского производства
Москва и Нью-Дели заключили контракты на поставку Индии порядка 1 тысячи авиационных ракет различного назначения, заявили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 06:00
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Футбол
«Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны»
Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 16:58
Экономика
Вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»
Со среды вступает в силу закон об ипотечных каникулах, принятый Госдумой 18 апреля.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
В США нашли способ ликвидации российских гиперзвуковых ракет «Циркон»
По мнению обозревателей издания avia.pro, США работают над оружием направленным на ликвидацию российских гиперзвуковых ракет «Циркон».
Обновлено в 04:52
Кино
В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн»
В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).
Обновлено в 04:39
Футбол
Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
Обновлено в 12:38
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Общество
Четверть россиян заметила ухудшение материального положения
Почти четверть (24%) россиян констатировала ухудшение в материальном положении своей семьи за последние месяцы.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому, упав с 15-метровой высоты
Из-за неосторожных движений ребенок оступился и сорвался с 15-метровой высоты.
Обновлено в 13:39
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Общество
СМИ нашли принадлежащие королеве Елизавете II квартиры в Москве
Британская королева Елизавета II является собственницей четырех квартир в Москве общей стоимостью 587 млн руб. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на данные Росреестра.
Обновлено в 07:38