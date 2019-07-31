Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости 17:35
Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией. Соратник президента Дмитрий Разумков также говорил о необходимости снятия моратория на продажу земли, который действует на Украине уже 14 лет.
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Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Обновлено в 01:59
Здоровье
Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу
Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.
Обновлено в 10:58
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
Радикалы напали на журналистов на Украине
Обновлено в 18:55
Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Общество
Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне прекратил повышаться
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне (Иркутская область) прекратил повышаться после того, как достиг отметки в 11,25 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщил сайт городской администрации.
Обновлено в 19:50
Кино
Трейлер хоррора «Маяк» с Робертом Паттинсоном появился в Сети
Кинокомпания А24 обнародовала трейлер фильма Роберта Эггерса «Маяк», премьера которого прошла на Каннском фестивале.
Обновлено в 18:51
Политика
США отказали Украине в расширении «нормандского формата»
США дали понять властям Украины, что расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу не будет.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Командующий ТОФ встретился во Владивостоке с делегацией ВМС Филиппин
Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц во Владивостоке провел встречу с делегацией Военно-морских сил Филиппин, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного
Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.
Обновлено в 10:13
Космос
Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»
Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
Обновлено 28 июля в 01:15
Игры
Стали известны августовские игры Xbox Live Gold
Ладно, не будем ходить вокруг да около - речь идёт о Gears of War 4 и Forza Motorsport 6. Gears будет доступна с 1 по 31 августа, Forza - с 16 августа по 15 сентября.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии
Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено в 15:58
Наука
Япония одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных
Обновлено в 02:16
Общество
Гороскоп 31 июля: У Львов важная встреча, а Рыбам дадут дельный совет
Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилится творческий потенциал и интуиция.
Обновлено в 12:05
Единоборства
Назван следующий соперник Минакова в Bellator
Виталий Минаков проведет следующий поединок в Bellator 24 августа.
Обновлено в 20:09
Наука
Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения
Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
ООН обеспокоена ростом жертв среди мирного населения Афганистана
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
Якутский городской суд отпустил Георгия Карамзина под домашний арест
Якутский городской суд отпустил руководителя компании «Утум+» Георгия Карамзина из СИЗО под домашний арест сегодня, 30 июля, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».Мера пресечения была изменена в ходе рассмотрения ходатайства защиты подозреваемого.
Обновлено в 08:23
Космос
LightSail 2: солнечный ветер вместо тяжелого топлива
Если в процессе эксплуатации LightSail 2 ученым удастся подтвердить техническую возможность и экономическую целесообразность подобного подхода, то в будущем, возможно, для полетов аналогичных исследовательских аппаратов можно будет использовать только энергию солнечных частиц вместо дорогого и тяжелого традиционного топлива.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
Обновлено в 14:03
Экономика
НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку
Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.
Обновлено в 03:00