Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости 17:35

Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией. Соратник президента Дмитрий Разумков также говорил о необходимости снятия моратория на продажу земли, который действует на Украине уже 14 лет.
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В команде Зеленского считают необходимой приватизацию госбанков

ТАСС20:04

В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

РБК16:53

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Российская газета19:28

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

РИА Новости17:35

В команде Зеленского рассказали о планах реформ на Украине

RT на русском19:52

Команда Зеленского собралась «масштабно приватизировать» госбанки

Телеканал 360°14:58

На Украине задумали масштабную приватизацию госбанков

Rambler News Service12:55
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Кэти Перри признана виновной в плагиате

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Происшествия

После гибели худрука саратовского ТЮЗа возбудили уголовное дело

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Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.
Обновлено в 10:58
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика

Радикалы напали на журналистов на Украине

Обновлено в 18:55
Армия и оружие

Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов

Обновлено в 17:31
Экономика

Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.
Обновлено в 19:26
Происшествия

После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 10:05
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером

Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Общество

Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне прекратил повышаться

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне (Иркутская область) прекратил повышаться после того, как достиг отметки в 11,25 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщил сайт городской администрации.
Обновлено в 19:50
Политика

Из-за лесных пожаров в четырех регионах России объявлен режим ЧС

Обновлено в 09:00
Кино

Трейлер хоррора «Маяк» с Робертом Паттинсоном появился в Сети

Кинокомпания А24 обнародовала трейлер фильма Роберта Эггерса «Маяк», премьера которого прошла на Каннском фестивале.
Обновлено в 18:51
Политика

США отказали Украине в расширении «нормандского формата»

США дали понять властям Украины, что расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу не будет.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие

Командующий ТОФ встретился во Владивостоке с делегацией ВМС Филиппин

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц во Владивостоке провел встречу с делегацией Военно-морских сил Филиппин, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного

Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.
Обновлено в 10:13
Космос

Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»

Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
Обновлено 28 июля в 01:15
Игры

Стали известны августовские игры Xbox Live Gold

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Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено в 15:58
Наука

Япония одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных

Обновлено в 02:16
Общество

Гороскоп 31 июля: У Львов важная встреча, а Рыбам дадут дельный совет

Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилится творческий потенциал и интуиция.
Обновлено в 12:05
Единоборства

Назван следующий соперник Минакова в Bellator

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Наука

Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения

Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие

ООН обеспокоена ростом жертв среди мирного населения Афганистана

Обновлено вчера в 07:12
Происшествия

Якутский городской суд отпустил Георгия Карамзина под домашний арест

Якутский городской суд отпустил руководителя компании «Утум+» Георгия Карамзина из СИЗО под домашний арест сегодня, 30 июля, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».Мера пресечения была изменена в ходе рассмотрения ходатайства защиты подозреваемого.
Обновлено в 08:23
Происшествия

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Если в процессе эксплуатации LightSail 2 ученым удастся подтвердить техническую возможность и экономическую целесообразность подобного подхода, то в будущем, возможно, для полетов аналогичных исследовательских аппаратов можно будет использовать только энергию солнечных частиц вместо дорогого и тяжелого традиционного топлива.
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В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах

Обновлено в 14:03
Экономика

НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку

Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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