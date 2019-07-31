В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Экономика Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью Вошедшим в пилотный проект по борьбе с бедностью регионам в 2020 году будет выделено семь миллиардов рублей.

Общество В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

Происшествия В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке Инцидент произошел еще в понедельник 29 июля в 14.40 по местному времени (09.40 мск), когда в бассейне местного аквапарка прошла слишком высокая для таких развлекательных мест искусственная волна.

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".

Экономика В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» В России 31 июля вступил в силу закон об "ипотечных каникулах" для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заемщиков.

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Политика Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика Кличко назвал команду Зеленского лживыми непрофессионалами Киевский мэр Виталий Кличко опубликовал в своем Facebook обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Футбол Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.

Происшествия На акцию протеста некоторые пришли с ножами и молотками У задержанного "активиста" с собой целый арсенал: ножи — канцелярский и побольше, слезоточивый газ — баллончик самый объёмный, чтобы надолго хватило, противогаз — чтобы не пострадать самому и даже молоток.

Политика Военный парад в Киеве заменили на шествие Зеленского Вместо военного парада в День независимости в Киеве состоится «шествие достоинства», с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщил во вторник глава офиса президента Андрей Богдан.

Происшествия Суд перевел вице-мэра Якутска под домашний арест «Суд постановил изменить в отношении Василия Гоголева меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 3 месяца 6 суток, то есть по 5 ноября 2019 года включительно»,— заявили там (цитата по «Интерфаксу»).

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Армия и оружие США показали эскиз гиперзвукового глайдера Как говорится в сообщении на сайте компании, эскизный проект разработчики уже защитили, и на данный момент идет техническое проектирование планера.

Экономика В России сохранятся низкие цены на овощи Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.

Футбол «Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионов «Базель» на своем поле победил нидерландский ПСВ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Наука Найдена причина выброса рутения в 2017 году Два года назад члены сети начали сообщать о более высоких, чем обычно, уровнях рутения-106.

Экономика Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Армия и оружие Российская «Чайка» станет охотником за атомными субмаринами «Чайка» совершила свой первый полет еще в 1960 году. Эта летающая лодка - старейший самолет на ворружении ВМФ России.

Футбол Александр Самедов завершил карьеру футболиста Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.