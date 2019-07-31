Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости вчера в 17:35
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью
Вошедшим в пилотный проект по борьбе с бедностью регионам в 2020 году будет выделено семь миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке
Инцидент произошел еще в понедельник 29 июля в 14.40 по местному времени (09.40 мск), когда в бассейне местного аквапарка прошла слишком высокая для таких развлекательных мест искусственная волна.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Южная Корея: КНДР запустила баллистические ракеты нового типа
Обновлено вчера в 21:17
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»
В России 31 июля вступил в силу закон об "ипотечных каникулах" для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заемщиков.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Футбол
«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Кличко назвал команду Зеленского лживыми непрофессионалами
Киевский мэр Виталий Кличко опубликовал в своем Facebook обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
На акцию протеста некоторые пришли с ножами и молотками
У задержанного "активиста" с собой целый арсенал: ножи — канцелярский и побольше, слезоточивый газ — баллончик самый объёмный, чтобы надолго хватило, противогаз — чтобы не пострадать самому и даже молоток.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Военный парад в Киеве заменили на шествие Зеленского
Вместо военного парада в День независимости в Киеве состоится «шествие достоинства», с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщил во вторник глава офиса президента Андрей Богдан.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия
Суд перевел вице-мэра Якутска под домашний арест
«Суд постановил изменить в отношении Василия Гоголева меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 3 месяца 6 суток, то есть по 5 ноября 2019 года включительно»,— заявили там (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 21:59
Космос
Ежедневно на Землю падает около 100 тонн космического мусора
Обновлено вчера в 02:11
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
США показали эскиз гиперзвукового глайдера
Как говорится в сообщении на сайте компании, эскизный проект разработчики уже защитили, и на данный момент идет техническое проектирование планера.
Обновлено вчера в 07:31
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Обновлено вчера в 00:50
Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощи
Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
Обновлено вчера в 22:03
Футбол
«Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионов
«Базель» на своем поле победил нидерландский ПСВ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:54
Наука
Найдена причина выброса рутения в 2017 году
Два года назад члены сети начали сообщать о более высоких, чем обычно, уровнях рутения-106.
Обновлено вчера в 03:59
Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Российская «Чайка» станет охотником за атомными субмаринами
«Чайка» совершила свой первый полет еще в 1960 году. Эта летающая лодка - старейший самолет на ворружении ВМФ России.
Обновлено вчера в 09:15
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00